Frist verlängert: Bewerbung um den Stuttgarter Oberflächentechnik-Preis noch bis 6. März möglich

Eine dreiköpfige Fachjury prüft alle Einsendungen auf Nachhaltigkeit, Innovationsgrad, Tragweite der Technologie und industrielle Umsetzbarkeit. Die Sieger werden am 5. Mai 2026 auf der Messe Surface Technology Germany in Stuttgart gekürt.

Alle nötigen Dokumente für die Bewerbung sowie weitere Informationen stehen auf der Website des Fraunhofer IPA bereit.

Der Stuttgarter Oberflächentechnik-Preis DIE OBERFLÄCHE wird alle zwei Jahre vergeben. 2024 entschied die Firma Holzapfel Metallveredelung den Wettbewerb für sich. Das Unternehmen aus dem mittelhessischen Sinn überzeugte die Jury mit einem dreh- und kippbaren Galvanikgestell.

Die Bewerbungsfrist für den Stuttgarter Oberflächentechnik-Preis 2026 sollte ursprünglich am 20. Februar 2026 enden, wurde dann aber bis zum 6. März verlängert.