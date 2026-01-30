Auftakt in eine neue Ära der Kreislaufwirtschaft für elektrische Fahrzeugantriebe

Pressemitteilung Januar 2026 /

Das Forschungsprojekt ReDriveS (»Automatisierte und digitalisierte Kreislaufwirtschaftslösungen für elektrische Achsantriebssysteme«) startet in die Umsetzungsphase. Auch das Fraunhofer IPA ist rund um die roboterbasierte Demontage beteiligt.