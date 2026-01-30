Auftakt in eine neue Ära der Kreislaufwirtschaft für elektrische Fahrzeugantriebe

Mit 25 geförderten Partnern aus Industrie, Mittelstand und Wissenschaft und ergänzt durch weitere assoziierte Partner ist ReDriveS eines der nationalen Leuchtturmprojekte im Fachprogramm »DNS der zukunftsfähigen Mobilität – Digital, Nachhaltig, Systemfähig« des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE). ReDriveS hat ein Projektvolumen von mehr als 25 Millionen Euro bei über 16 Millionen Euro Gesamtförderung.

Das Vorhaben zielt darauf ab, ökonomisch tragfähige und ökologisch vorteilhafte Kreislaufwirtschaftslösungen für elektrische Achsantriebe zu entwickeln. Durch automatisierte Demontageprozesse, innovative Recyclingverfahren für Seltene-Erden-Magnete und den Einsatz Digitaler Zwillinge werden branchenübergreifende Grundlagen für eine nachhaltige Elektromobilität geschaffen.