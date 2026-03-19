Projekt PAnDA

Digitale Kreislaufwirtschaft und Aufbau einer dezentralen Kreislauffabrik für nachhaltige Produkte

Pressemitteilung März 2026 /

»PAnDA« setzt auf digitale Produktpässe und Künstliche Intelligenz (KI), um Recycling und Demontage von Produkten effizienter zu machen. Hierfür werden an mehreren Standorten in Deutschland neue Lösungen für nachhaltige Produktentwicklung und Ressourcenschonung geschaffen. Das Fraunhofer IPA leitet das Projekt und bringt umfangreiche Expertise zur roboterbasierten und KI-gestützten Demontage ein.