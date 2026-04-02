Neuartige Beschichtungstechnologie für Fusionskraftwerke

GalvanoFusion – Elektrochemisches Verfahren für Wolframschichten

Pressemitteilung April 2026 /

Ein Forschungsverbund aus dem Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) und dem Spezialelektrolyt-Hersteller IoLiTec unter Leitung des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung IPA entwickelt eine weltweit neuartige Technologie zur elektrochemischen Abscheidung von reinen Wolframschichten.