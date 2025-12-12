Fraunhofer-Institute eröffnen Innovationsplattform für klimafreundliche Technologien

»Der ›Stuttgart Climate Tech Hub‹ ist ein wichtiger Impuls für die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes. Durch die enge Kooperation von Wissenschaft und Unternehmen entstehen hier innovative Klimatechnologien, die unmittelbar in die Praxis übertragen werden können. So sichern wir Wertschöpfung und qualifizierte Arbeitsplätze in Baden-Württemberg«, sagte Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus.

Klimaschutz ist längst keine rein technische Herausforderung mehr, sondern betrifft Geschäftsmodelle, Verhaltensweisen und Infrastrukturen. »Unternehmen und öffentliche Einrichtungen stehen vor der Herausforderung, ihre bestehenden Standorte und Geschäftsmodelle klimaneutral umzubauen, ohne dabei ihre wirtschaftliche Tragfähigkeit und Zukunftsfähigkeit zu gefährden. Genau hier setzt der Stuttgart Climate Tech Hub an: Als neuartige offene Forschungs- und Transferplattform im bestehenden Parkhaus bietet er Raum für modulare Labore, Pilotanlagen und Demonstratoren, die unter realen Bedingungen zeigen, wie Klima-Innovationen für Dekarbonisierung, Defossilierung oder Sanierungsprozesse am Campus und in der Praxis erfolgreich umgesetzt werden können«, sagt Steffen Braun, stellvertretender Institutsleiter am Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO. Als Experte für Stadtsystem-Gestaltung ist er einer der Initiatoren des Projekts.