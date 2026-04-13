Fraunhofer IPA gewinnt mit Trumpf und Lorch den »euRobotics Technology Transfer Award«

Das Fraunhofer IPA hat gemeinsam mit Trumpf und Lorch eine Technologie entwickelt, die kollaborative Schweißroboter revolutioniert: Ein intelligentes Sensor-Add-on ermöglicht erstmals die vollautomatische initiale Planung der Roboterbahn ganz ohne vorherige Programmierung.

Renommierter Award der europäischen Robotik

Mit dieser Lösung bewarb sich das Entwicklungsteam unter dem Projektnamen »TR4CE-Weld – Tracing in Realtime 4 Cobot-Enhanced Welding« für den diesjährigen »euRobotics Technology Transfer Award«. Gestiftet vom europäischen Roboterverband »euRobotics« und jährlich verliehen auf dem »European Robotics Forum«, setzte sich die Bewerbung mit einem schriftlichen Teil und einem Vortrag direkt auf dem ERF, dieses Jahr im norwegischen Stavanger, durch.