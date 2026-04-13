Erfolgreiches Cobot-Schweißen ohne Robotikexpertise
Fraunhofer IPA gewinnt mit Trumpf und Lorch den »euRobotics Technology Transfer Award«
Technologietransfer, der wirkt: Auf dem »European Robotics Forum« (ERF) gewann das Bewerbertrio Ende März die prestigeträchtige Auszeichnung. Sie belohnt Forschung, die im industriellen Einsatz angekommen ist. Inhalt der Bewerbung war eine »No-Code«-Lösung, mit der Unternehmen Cobots ohne Fachwissen oder hohe Aufwände fürs Schweißen bei kleinen Losgrößen einsetzen können.