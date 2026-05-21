Fraunhofer öffnet Türen beim Stuttgarter Wissenschaftsfestival

Mobilität von morgen können die Besucherinnen und Besucher mit dem autonomen Shuttle »BumbleB« live erleben. Er verkehrt am Tag der offenen Tür auf dem Fraunhofer-Campus kostenlos. »BumbleB« ist Teil eines Forschungsprojekts mit dem Ziel, den flächendeckenden Einsatz autonomer Kleinbusse im ÖPNV in Deutschland voranzutreiben.

Der Tag der offenen Tür ist Teil des Stuttgarter Wissenschaftsfestivals, das von 26. Juni bis 5. Juli 2026 unter den Schwerpunkten »MINT inside« und »Medizin der Zukunft« stattfindet. Veranstaltungsort für den Tag der offenen Tür ist das Fraunhofer-Institutszentrum in Stuttgart-Vaihingen.