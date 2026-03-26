Hochdruck-Dispergierung für die Kosmetikproduktion

FuE-Kooperation zwischen Sugino und Fraunhofer IPA erweitert

Pressemitteilung März 2026 /

Auf der Grundlage erfolgreicher Batterieforschung erweitern Fraunhofer IPA und Sugino ihre Partnerschaft. Seit Januar 2026 umfasst die Zusammenarbeit auch gemeinsame Forschungsarbeiten zur Kosmetikproduktion, Formulierungsentwicklung und Dispergiertechnik. Damit übertragen die Partner ihre Kooperation strategisch in einen neuen innovationsstarken Markt.