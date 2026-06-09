Coaching für Roboter: Jens Kober bringt Mensch und Maschine zusammen

Menschen schulen ihren Roboter

Kognitive Roboter sind Systeme, die auf einem komplexen Zusammenspiel unterschiedlicher Komponenten basieren – von der Sensorik und Spracherkennung bis zur Regelungstechnik und Mensch-Maschine-Interaktion. In diesem breit gefächerten Feld erforscht und entwickelt Kober KI-gestützte Methoden, Instrumente und Algorithmen, die es ermöglichen, lernfähige Roboter in ihrem jeweiligen Einsatzgebiet über die Grundprogrammierung hinaus weiter zu schulen.

Die Daten, die er für diese Spezialisierung braucht, sammelt er zielgerichtet während Menschen mit dem Roboter kommunizieren und interagieren, zum Beispiel über eine Tastatur, einen Touch Screen oder auch durch Berührungen. »Wir beziehen Menschen direkt in den Lernprozess ein«, erläutert Kober. »Sie stehen dem Roboter wie Trainer im Sport oder Lehrer in der Schule zur Seite. Das ist extrem wichtig, um kognitive Systeme effizient ans Laufen zu bringen.«