Coaching für Roboter: Jens Kober bringt Mensch und Maschine zusammen

Pressemitteilung Juni 2026 /

Lernfähige Roboter, die sich ihrer Umgebung anpassen, brauchen nicht nur Daten, KI-Instrumente und Algorithmen, sondern auch die direkte Kommunikation mit ihren Nutzerinnen und Nutzern. Jens Kober will dieses Zusammenspiel verbessern und hat dabei als neuer Forschungsteamleiter am Fraunhofer IPA insbesondere die Baurobotik im Blick.