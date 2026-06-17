Keratin – Ein multifunktionaler Füllstoff für Beschichtungen

Lacke und Beschichtungen werden häufig mit mineralischen Füllstoffen gestreckt, um sie unempfindlicher zu machen, das Volumen zu erhöhen und die Herstellungskosten zu senken – mit Silikaten und Carbonaten zum Beispiel. Das sind Minerale, die massenhaft in vielen Sanden enthalten sind. Um sie als Füllstoff verwenden zu können, muss der Sand jedoch zunächst gefiltert, gereinigt und anschließend unter hohem Energieaufwand chemisch umgeformt werden – heutzutage ein ernstzunehmender Kostenfaktor.

Forschende vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Polymerforschung IAP im Potsdam Science Park sowie vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA in Stuttgart haben sich deshalb auf die Suche nach kostengünstigen Alternativen gemacht. Sie stießen auf einen biogenen Reststoff, der weltweit in gigantischen Mengen anfällt und bisher kaum Verwendung findet: Hühnerfedern.