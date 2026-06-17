Keratin – Ein multifunktionaler Füllstoff für Beschichtungen

Pressemitteilung Juni 2026 /

Ein kostengünstiger und multifunktionaler Füllstoff für Lacke und Beschichtungen könnte künftig aus Hühnerfedern gewonnen werden: Keratin. Forschende zweier Fraunhofer-Institute haben mit dem Protein vielversprechende Ergebnisse erzielt.