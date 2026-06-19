KI-basierte Strompreisprognose senkt Kosten um bis zu 17 Prozent

Pressemitteilung Juni 2026 /

Wer den Stromverbrauch in günstige Zeiten verschieben will, braucht verlässliche Prognosen. Das Fraunhofer IPA hat eine KI-basierte Strompreisprognose validiert und mit einem marktüblichen Dienst verglichen. Das Ergebnis: Sie erkannte günstige und teure Zeitfenster deutlich besser und senkte die Stromkosten um bis zu 17 Prozent.