KI-noW erhält fünf Millionen Euro bis 2029

Künftig Fokus auf KI-gestützte Simulationen

Damit leistet das KI-noW einen Beitrag zur Stärkung der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und zur langfristigen Sicherung von Arbeitsplätzen – schwerpunktmäßig in der Region Schweinfurt, aber grundsätzlich auch in allen anderen Landesteilen Bayerns. Neben der erfolgreichen Umsetzung zahlreicher Industrieprojekte sowie öffentlich geförderter Forschungskooperationen haben die Forscherinnen und Forscher um Hoffmann in den vergangenen fünf Jahren zwölf Fallstudien über Digitalisierung und KI in der Produktion durchgeführt, 19 Demonstratoren aufgebaut und insgesamt 400 Gäste in Workshops und Seminaren weitergebildet. Grund genug für das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, das KI-noW bis Ende 2029 mit weiteren knapp fünf Millionen Euro zu fördern.

In der zweiten Förderphase, die am 1. Januar 2026 begonnen hat, möchte sich das Forschungsteam vom KI-noW mehr auf KI-gestützte Simulationen konzentrieren. »Darauf soll zwar unser Fokus liegen, aber auch weiterhin beschäftigen wir uns mit den Fragestellungen von Unternehmen rund um die Produktion und darüber hinaus«, sagt Hoffmann. Und auch die Offenheit für Unternehmen aus anderen Regionen Bayerns soll bestehen bleiben: »Auch in anderen Landesteilen stecken Industriebetriebe mitten in der Transformation und auch denen möchten wir mit Rat und Tat zur Seite stehen«, so Hoffmann weiter.