Forschungs- und Transferzentrum in Schweinfurt

KI-noW erhält fünf Millionen Euro bis 2029

Pressemitteilung Februar 2026 /

Das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie fördert das Schweinfurter Forschungs- und Transferzentrum KI-noW mit weiteren knapp fünf Millionen Euro bis Ende 2029. Mit einem neuen Schwerpunkt auf KI-gestützten Simulationen unterstützt das KI-noW Unternehmen weiterhin bei der digitalen Transformation.