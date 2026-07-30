Land Baden-Württemberg fördert Ausbau des ZKP mit zwei Millionen Euro: Neue Unterstützungsangebote für nachhaltige und wettbewerbsfähige Produktion im Mittelstand
Nachhaltigkeitsdaten, CO2-Bilanzen, digitale Produktinformationen: Für viele mittelständische Unternehmen werden diese Themen zunehmend zum Wettbewerbsfaktor. Gleichzeitig steigen die Anforderungen durch neue europäische Vorgaben und Berichtspflichten. Das Ministerium für Wirtschaft, Handwerk und Tourismus Baden-Württemberg hat deshalb die Erweiterung des S-TEC Zentrums für Klimaneutrale Produktion und Ganzheitliche Bilanzierung (ZKP) mit rund zwei Millionen Euro bewilligt. Das Land reagiert damit auf den wachsenden Bedarf mittelständischer Unternehmen, Nachhaltigkeitsanforderungen erfolgreich umzusetzen und daraus konkrete Wettbewerbs-, Innovations- und Effizienzvorteile zu entwickeln. Zentrumspartner des ZKP sind mehrere Fraunhofer-Institute sowie die Universität Stuttgart. Neue Projekte zwischen ebendiesen Partnern sowie der baden-württembergischen Industrie sollen im Oktober 2026 starten.