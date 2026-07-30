Fünf starke Partner, ein gemeinsamer Rahmen

Bislang trugen das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP, das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA sowie die Universität Stuttgart das ZKP. Mit der Erweiterung kommen das Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation IAO und das Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB dauerhaft hinzu. Das Zentrum ist Teil des Stuttgarter Technologie- und Innovationscampus S-TEC.

Damit erweitert sich das Kompetenzspektrum: Technologische, organisatorische und regulatorische Fragestellungen lassen sich künftig gemeinsam bearbeiten. Das ist kein formaler Zuwachs. »Viele Transformationsvorhaben scheitern nicht an fehlender Technik, sondern daran, dass technische Lösungen nicht in bestehende Betriebsstrukturen passen«, erklärt Wehner.

Mit den beiden neuen Angebotsbereichen unterstützt das ZKP Unternehmen dabei, die Transformation zu einer nachhaltigen und zugleich wettbewerbsfähigen Wirtschaft aktiv zu gestalten und daraus konkrete Mehrwerte für ihre Geschäftsmodelle zu entwickeln.

Die ersten Projekte, vom Land Baden-Württemberg geförderte Quick Checks und Exploring Projects, sollen im Oktober 2026 starten. Bewerbungen sind bereits möglich. Mehr unter: https://s.fhg.de/s-tec-zkp