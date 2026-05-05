Laser statt Chemie, Rezyklate statt Neumaterial, Silber statt Gold

Oberflächentechnik ist weit mehr als die sichtbare Außenhaut eines Produkts. Beschichtungen und Oberflächenbehandlungen erfüllen gleichzeitig Schutzfunktionen gegen Korrosion und Verschleiß, technische Funktionen wie elektrische Leitfähigkeit und Reibungsminimierung sowie ästhetische und hygienische Anforderungen. Typische Verfahren reichen von Schleifen, Polieren und Strahlen über Lackieren, Galvanisieren und Beschichten bis hin zu Härten, Nitrieren und Oxidieren. Die drei ausgezeichneten Innovationen des Stuttgarter Oberflächentechnik-Preises 2026 zeigen exemplarisch, wie weit die Branche diese Disziplinen weiterentwickelt hat.

Ein klares Fazit zieht der Initiator des Preises, Martin Metzner, Geschäftssegmentleiter Ressourceneffiziente Materialien und Prozesse am Fraunhofer IPA: »Die Innovationskraft der Branche beeindruckt mich nach zehn Preisverleihungen immer wieder aufs Neue. Die Bewerbungen zeigen, wie aus realen industriellen Herausforderungen praxisnahe und zukunftsweisende Lösungen entstehen. Der ausgeprägte Tüftlergeist wird in den ausgezeichneten Technologien und Anwendungen besonders sichtbar.«