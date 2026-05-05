Verleihung des Stuttgarter Oberflächentechnik-Preises »DIE OBERFLÄCHE«

Laser statt Chemie, Rezyklate statt Neumaterial, Silber statt Gold

Pressemitteilung Mai 2026 /

Am 5. Mai 2026 verlieh das Fraunhofer IPA auf der Surface Technology Germany in Stuttgart den Stuttgarter Oberflächentechnik-Preis »Die Oberfläche 2026« – zum 10. Mal. Die Jury würdigte Lösungen, die chemische Reinigungsprozesse ersetzen, Rezyklate in die Galvanik bringen und Gold in der Leistungselektronik überflüssig machen.