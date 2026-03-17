Fraunhofer IPA auf der PaintExpo

Mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Oberflächentechnik

Pressemitteilung März 2026 /

Eine vorab am Computer simulierte Vorbehandlung, ein von Künstlicher Intelligenz überwachter Lackierprozess und eine wasserbasierte Zinkgrundierung: Unter dem Motto »Finishing for Compliments« gibt das Fraunhofer IPA Mitte April auf der PaintExpo Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte: Halle 1, Stand 1322.