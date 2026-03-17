Mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Oberflächentechnik

»Finishing for Compliments – mit Forschung und Know-how zu echten Komplimenten« – unter dieses Motto stellen die Forscherinnen und Forscher vom Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA ihren Messeauftritt auf der diesjährigen PaintExpo. Von 14. bis 17. April geben sie Einblicke in aktuelle Forschungsprojekte, die beschichtenden Unternehmen zu nachhaltigeren sowie smarten, KI-gestützten Lackierprozessen verhelfen – und damit vielleicht sogar zu Komplimenten seitens ihrer Kundschaft.

Das Druckluftstrahlen wird digital

So entwickelt Jörg Schieweck vom Forschungsteam Prozessmodellierung und -überwachung am Fraunhofer IPA im Projekt »DigiStrahl« einen simulationsgestützten Vorbehandlungsprozess. Dabei soll das sogenannte Druckluftstrahlen digital abgebildet, analysiert und optimiert werden.