Mehr Effizienz und Nachhaltigkeit in der Oberflächentechnik

Umweltfreundliche Zinkgrundierung auf Wasserbasis
Mit Beschichtungen, die vor Rost schützen, haben sich Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler um Katarzyna Krawczyk vom Forschungsteam Prüftechnik und Lackchemie am Fraunhofer IPA beschäftigt. Im Forschungsprojekt »EcoWaterZinc« haben sie eine lösemittelfreie Zinkgrundierung auf Wasserbasis entwickelt und damit ein Umwelt- und Gesundheitsproblem gelöst.
Denn die zinkhaltigen Beschichtungen, die bisher Verwendung finden, enthalten einerseits gesundheitsschädliche Lösemittel. Härten solche Beschichtungen in Innenräumen aus, setzen sie große Mengen flüchtiger organischer Verbindungen frei. Diese sogenannten »Volatile Organic Compounds« (VOC) riechen nicht nur unangenehm, sondern können auch die Schleimhäute reizen. Andererseits reagiert Zink selbst mit Wasser. Damit lässt auf lange Sicht nicht nur die antikorrosive Wirkung nach, sondern das Zink reichert sich in Flüssen und Seen an und gefährdet die Gesundheit von Mensch und Tier. Die nun am Fraunhofer IPA neu entwickelte Grundierung enthält modifizierte Zinkpartikel, die nicht mit Wasser reagieren und so eine beständige antikorrosive Beschichtung bilden.