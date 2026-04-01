Forschungsprojekt »Difference«

Mehr Recycling für nachhaltige Cell-to-Pack-Batteriesysteme

Pressemitteilung April 2026 /

Ende März startete das Forschungsprojekt »Difference« in die Umsetzungsphase. Ziel ist, die Recyclingquote auch bei Batteriesystemen zu verbessern, bei denen Batteriezellen nicht mehr in Modulen, sondern direkt in das Batteriepack eingebaut werden. Das Fraunhofer IPA beteiligt sich mit dem Thema roboterbasierte Demontage und ist zugleich Konsortialführer.