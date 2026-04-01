Mehr Recycling für nachhaltige Cell-to-Pack-Batteriesysteme

Fraunhofer IPA trägt Fachwissen zur roboterbasierten Demontage bei
Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA bringt im Projekt seine umfassende Expertise aus dem »Zentrum für digitale Batteriezellenproduktion« (ZDB) sowie in der Entwicklung robotergestützter Automatisierungs- und Demontagetechnologien für die Kreislaufwirtschaft ein. Der Fokus liegt auf der nachhaltigen Nutzung und Wiederverwertung von Batterien durch automatisierte Rückbauprozesse. Mit seiner modernen Laborinfrastruktur, darunter modulare Roboterstationen und fortschrittliche Sensorik, testet und optimiert das Fraunhofer IPA zusammen mit seinen Partnern, insbesondere mit dem Lasersystemspezialisten Trumpf, neuartige lasergestützte Demontagestrategien, die eine sichere und sortenreine Zerlegung von Batteriesystemen ermöglichen.
Die gewonnenen Erkenntnisse werden direkt in industrielle Anwendungen überführt und tragen zur Entwicklung effizienter Recycling- und Reparaturverfahren bei. Das Institut bringt zudem Erfahrungen aus früheren Projekten ein, etwa in der Bewertung von Recyclingtechnologien, ökologischen Analysen und der Entwicklung automatisierter Demontageverfahren. Damit leistet das Fraunhofer IPA neben der Rolle als Konsortialführer einen zentralen Beitrag zur praxisnahen Umsetzung und Skalierbarkeit innovativer Lösungen im Projekt Difference und stärkt seine Position als Spezialist für Automatisierung im Kontext der Kreislaufwirtschaft.