Mit Quantencomputern die Schlüsselkomponenten für Energiespeicher von morgen erforschen

Pressemitteilung Februar 2026 /

Im Rahmen des DLR-QCI-Projekts QCMineral | QUADRANT untersucht das Fraunhofer IPA gemeinsam mit dem Fraunhofer IAO in einem Unterauftrag unter der Leitung der Tensor AI Solutions GmbH, wie Quantencomputer die Entdeckung fortschrittlicher Redox-Materialien beschleunigen können. Diese Materialien sind Schlüsselkomponenten für Energiespeichertechnologien der nächsten Generation.