Neues Reallabor für rechtskonforme KI und Robotik am KI-Fortschrittszentrum

Drei Technologieschwerpunkte für die Zukunft

Die Arbeiten des erweiterten KI-Fortschrittszentrums konzentrieren sich auf die folgenden drei Inhaltspunkte:

Generative und Agentic AI: In diesem Arbeitspaket erforschen und entwickeln die beteiligten Expertinnen und Experten KI-Assistenzsysteme für Unternehmens- und Produktionsprozesse, synthetische Datenerzeugung zur Qualitätsprüfung sowie hybride KI-Ansätze, die große Sprachmodelle mit Expertenwissen kombinieren. Grundlage sind dabei reale Use Cases aus Unternehmen.

Humanoide Roboter: Dieser Schwerpunkt adressiert die zunehmende Bedeutung Humanoider Robotik. Das KI-Fortschrittszentrum analysiert verfügbare Lösungen am Markt, entwickelt Sicherheitskonzepte und erprobt konkrete Einsatzszenarien. Gemeinsam mit Unternehmen werden potenzielle Anwendungsfälle identifiziert, Schulungen durchgeführt und Hands-on-Erfahrungen mit Humanoiden Robotern ermöglicht.

KI-Compliance und regulatorisches Lernen: Die Arbeiten rund um dieses dritte Themengebiet bilden das Herzstück des Reallabors am KI-Fortschrittszentrum. Hier werden Anwendungsfälle aus den vorab genannten Bereichen hinsichtlich der Anforderungen der KI-Verordnung und angrenzender europäischer Rechtsvorschriften (z. B. Maschinenverordnung, Medizinprodukteverordnung oder DSGVO) analysiert. Ziel ist es, praxistaugliche Werkzeuge, Leitlinien und Prozesse für die rechtskonforme Entwicklung von KI-Systemen zu schaffen. Durch den Aufbau eines Panels aus relevanten Behörden und Aufsichtsorganen werden regulatorische Fragestellungen im direkten Austausch geklärt und identifizierte Hürden in den Gesetzgebungsprozess zurückgespielt.