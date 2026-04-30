Zahlreiche Unterstützungsangebote für Unternehmen

Neues Reallabor für rechtskonforme KI und Robotik am KI-Fortschrittszentrum

Pressemitteilung April 2026 /

Das neue Reallabor am KI-Fortschrittszentrum in Stuttgart ist gestartet. Es unterstützt baden-württembergische Unternehmen bei der Technologieentwicklung sowie bei rechtlichen und regulatorischen Fragen rund um Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik. Am 6. Mai 2026 lädt das KI-Fortschrittszentrum zum Open Lab Day mit Fachvorträgen und Demonstrationen in den Fraunhofer-Laboren. Bis 21. Mai 2026 können sich Unternehmen auf vom Land Baden-Württemberg geförderte »Quick Checks« bewerben.