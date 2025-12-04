Strommarkt

Online-Tool sagt Preise für Regelleistung voraus

Pressemitteilung Dezember 2025 /

Ein Forschungsteam vom Fraunhofer IPA und vom Institut für Energieeffizienz in der Produktion (EEP) der Universität Stuttgart hat ein frei zugängliches Online-Tool veröffentlicht, das KI-gestützte Preisprognosen für den deutschen Regelleistungsmarkt abgibt. Es liefert täglich aktualisierte Vorhersagen und ermöglicht es, verschiedene Gebotsstrategien miteinander zu vergleichen.