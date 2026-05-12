Regulierung, Rohstoffknappheit, Resilienz: Wie Kreislaufwirtschaft gelingt

Lineare Wirtschaft am Limit: Warum Kreislaufwirtschaft zur strategischen Notwendigkeit wird

Rohstoffe werden knapper, Energiepreise steigen, Lieferketten geraten unter geopolitischen Druck. Das lineare Wirtschaftsmodell des »Take – Make – Dispose« (dt. Nehmen – Herstellen – Entsorgen), nach welchem Rohstoffe entnommen, Produkte hergestellt und nach Nutzung entsorgt werden, stößt an ökologische und ökonomische Grenzen. Kreislaufwirtschaft ist vor diesem Hintergrund keine Option mehr – sie wird zur strategischen Notwendigkeit. Die politischen Signale sind eindeutig: Die Ökodesign- Verordnung ESPR, der ab Februar 2027 verpflichtende Digital Product Passport für Elektrofahrzeug-Batterien, Berichtspflichten nach CSRD und ESRS sowie der Critical Raw Materials Act verschärfen den Handlungsdruck erheblich. Wer regulatorische Entwicklungen frühzeitig antizipiert, sichert sich Investitionssicherheit und vermeidet kostspielige Nachbesserungen. Für viele Unternehmen stellt sich nicht mehr die Frage, ob sie handeln müssen – sondern wie sie den Wandel wirtschaftlich tragfähig gestalten können.

Besonders deutlich wird dies bei den etablierten Nachhaltigkeitsansätzen. Effizienzmaßnahmen sind in der Praxis weit verbreitet, stoßen jedoch schnell an Grenzen. Einsparungen werden durch steigende Nachfrage teilweise wieder aufgehoben, oder verlagern sich entlang globaler Lieferketten. Weiterführende Ansätze, die auf geschlossene Stoffkreisläufe oder veränderte Nutzungsmodelle abzielen, sind deutlich anspruchsvoller in der Umsetzung und erfordern tiefgreifende Eingriffe in Produktdesign, Datenstrukturen und Geschäftsmodelle. Gerade hier fehlen oft Standards, belastbare Daten und klare Verantwortlichkeiten.