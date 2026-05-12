Regulierung, Rohstoffknappheit, Resilienz: Wie Kreislaufwirtschaft gelingt

Hintergrund
ESPR – Ecodesign for Sustainable Products Regulation: Die ESPR ist eine EU-Verordnung, die die nachhaltige Produktgestaltung vorschreibt und die Kreislaufwirtschaft durch effiziente Nutzung von Material und Energie, Reparierbarkeit und Wiederverwertbarkeit fördert. Sie trat 2024 in Kraft. Quelle: EU Overview zur ESPR
Digital Product Passport (Digitaler Produktpass): Der Digitale Produktpass wird ab 2027 verpflichtend und bietet umfassende Informationen zu Material, Herkunft, Reparierbarkeit und Recyclingfähigkeit von Produkten, was eine nachhaltigere Nutzung und Transparenz in der Lieferkette fördert. Quelle: EU-DPP-Einführung
NKWS – Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie: Diese deutsche Strategie zielt darauf ab, abfallarme, recyclingfähige Produkte zu fördern und die Kreislaufwirtschaft national voranzutreiben. Quelle: BMUV-Kreislaufwirtschaftsstrategie
CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive: Unternehmen werden verpflichtet, ihre Nachhaltigkeitsstrategien offenzulegen, einschließlich ihrer ökologischen und sozialen Auswirkungen, um unabhängige Vergleichbarkeit zu schaffen. Quelle: CSRD-EU-Info
ESRS – European Sustainability Reporting Standards ESRS legt fest, welche Berichtsstandards Unternehmen befolgen müssen, um Nachhaltigkeitsinformationen gemäß CSRD zu offenbaren, was Vergleichbarkeit gewährleistet. Quelle: ESRS-Berichtspflichten
Critical Raw Materials Act: Diese EU-Verordnung zielt auf die Sicherung von Rohstoffen und die Förderung ihrer Wiederverwertbarkeit ab, um die technologische Basis Europas zu schützen. Quelle: Critical Raw Materials Act