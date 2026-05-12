Whitepaper Kreislaufwirtschaft – Fraunhofer IPA 2026

Regulierung, Rohstoffknappheit, Resilienz: Wie Kreislaufwirtschaft gelingt

Pressemitteilung Mai 2026 /

Das lineare Wirtschaftsmodell stößt an seine Grenzen. Ein jetzt veröffentlichtes Whitepaper des Fraunhofer IPA zeigt, wie ein Strategiekonzept Kreislaufwirtschaft wirtschaftlich tragfähig macht.