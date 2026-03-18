Umweltfreundliche Alternative zu etablierter Batterietechnologie

Wasserbasierte LFP‑Kathoden: Effizienzsprung in der Verarbeitung

Pressemitteilung März 2026 /

Forschende des Fraunhofer IPA zeigen, wie unterschiedliche Dispergierverfahren die Herstellung umweltfreundlicher Lithium-Eisenphosphat-Kathoden optimieren. Wet Jet Milling spart Prozessenergie um bis zu 42 Prozent – bei nahezu gleichbleibender Batterieperformance.