Wie Digitalisierung und KI die europäische Batteriezellenproduktion wettbewerbsfähig machen

Anwendungsfälle für die gesamte Produktion
Ihre Botschaft ist klar: Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind kein optionaler Zusatz, sondern vielmehr der entscheidende Hebel, mit dem die deutsche und europäische Batteriezellenfertigung weltweit wettbewerbsfähig wird. Denn sie helfen, Ausschuss zu reduzieren, Prozesse zu stabilisieren und Produktionskosten zu senken. Berechnungen zeigen, wie groß dieser Effekt sein kann: In einer Gigafactory mit einer jährlichen Produktionskapazität von 40 Gigawattstunden lassen sich die Produktionskosten mit ausgewählten digitalen Anwendungen pro Jahr um bis zu 30 Millionen US-Dollar senken.
Die Anwendungsfälle, die die Forscherinnen und Forscher in ihrem Whitepaper beschreiben, decken die gesamte Produktion ab – vom Hochlauf neuer Fabriken über die Qualitätssicherung bis hin zur Instandhaltung von Maschinen und Anlagen. Sie zeigen, wie sich Produktions- und Maschinendaten so verknüpfen lassen, dass Abläufe transparent und damit besser steuerbar werden. Ein Beispiel ist der Einsatz intelligenter Analysen, die Abweichungen in der Produktion frühzeitig erkennen und Ausschuss reduzieren. Ein anderes Beispiel sind digitale Modelle, mit denen sich Produktionsprozesse bereits vor dem realen Betrieb optimieren lassen. Auch für die vorausschauende Wartung von Anlagen und die Einhaltung neuer regulatorischer Anforderungen – etwa durch den europäischen Batteriepass – liefern digitale Lösungen entscheidende Beiträge.