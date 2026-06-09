Whitepaper

Wie Digitalisierung und KI die europäische Batteriezellenproduktion wettbewerbsfähig machen

Pressemitteilung Juni 2026 /

150 000 Tonnen weniger Ausschuss pro Jahr: In einem Whitepaper zeigen Forscherinnen und Forscher vom Fraunhofer IPA, welch enorme Effizienzsteigerungen und Kostenvorteile eine konsequent digitalisierte Batteriezellenproduktion bietet. Die entsprechenden Lösungen sind alle bereits entwickelt und in der Praxis erprobt.