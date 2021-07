New Normal#

Referent

MBE (Univ.), Tech. Dipl.-Betriebsw.(FH)

Oliver Schöllhammer

Abteilungsleiter Unternehmensstrategie und -entwicklung

Fraunhofer IPA

Oliver Schöllhammer leitet die Abteilung Unternehmensstrategie und -entwicklung am Fraunhofer IPA in Stuttgart. Seit über 20 Jahren beschäftigt er sich mit dem technologieinduzierten Wandel von Organisationen und deren Prozessen in den unterschiedlichsten Branchen. Seine Arbeitsgebiete umfassen neben der Strategie- und Organisationsentwicklung, die Geschäftsmodellinnovation und Ecosystemgestaltung sowie das Lean Management in direkten und indirekten Bereichen. Im Rahmen der Next Normal Aktivitäten des Fraunhofer IPA hat er die Projektleitung zur Gestaltung und Einführung der neuen, flexiblen Arbeitsformen inne.