DesignChain – Automatisierung der Prozesskette vom Kundenbedarf zum fertigen Produkt

Inhalte

Kundenanforderungen automatisiert in Produktmerkmale transformieren

Von der parametrischen Konstruktion automatisiert zum NC-Code

Auslesen von Fertigungszeichnungen

Digitale Validierung als Grundlage für eine automatisierte Produktion

Digitale Verwaltung des Shopfloors als Basis für die automatische NC-Code-Erzeugung

Exemplarische Toolvorstellung

Nutzen für Teilnehmende

Dieses Seminar stellt den Teilnehmenden das Konzept einer durchgängigen DesignChain vor, verschafft einen kompakten und praxisbezogenen Überblick über die Potenziale einer automatisierten Prozesskette von Kundenforderungen zur CNC Maschine und gibt einen Einblick in nötige Kompetenzen und Tools.

Zielgruppe

Führungskräfte und Mitarbeiter von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) aus dem Bereich der Konstruktion, Arbeitsvorbereitung und der IT mit dem Ziel des Aufbaus einer »State of the Art DesignChain«