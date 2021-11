keepthepace – Game-Changer der Automobilproduktion

Donnerstag, 11.11.2021, 10:00 – 11:15 Uhr



Klimaneutralität im produzierenden Gewerbe – Energiewertstrom und CO2-Bilanzierung

Referenten: Klaus Erlach & Steffen Kiemel

Die Klimaneutralität in der Produktion wird maßgeblich vom Energieverbrauch bestimmt. Während die Effizienz der Gebäudetechnik (TGA) gut bewertbar ist, sieht dies für die Produktionstechnik anders aus. Um Energieverschwendung zu identifizieren muss neben der Anlageneffizienz auch die jeweilige Nutzungsweise der Produktionstechnik betrachtet werden. Dafür ist das Verständnis der Produktionsabläufe in ihrem Gesamtzusammenhang notwendig. Ein Gesamtbild liefert die Energiewertstrom-Methode, die systematisch die Möglichkeiten zur Vermeidung von Energieverschwendung in der Produktion aufzeigt. Als Werkzeug zur Darstellung von Istzustand, sowie zur Ableitung von Optimierungsmaßnahmen, spannt sie zudem die ökologische Bilanzierung in einem umfassenden Rahmen auf.

Dieses Webinar stellt die Energiewertstrommethode und die ökologische Bilanzierung vor, um Unternehmen zur Verringerung von Treibhausgasintensität zu befähigen.

Donnerstag, 14.10.2021, 10:00 – 11:15 Uhr



Autonome Handhabung in der Industrierobotik

Referenten: Richard Bormann & Frank Nägele

Roboter haben heute bereits große Teile der repetitiven Umfänge in der Automobilwirtschaft, bspw. in der Lackiererei oder dem Rohbau übernommen. Die Ausweitung auf weitere Anwendungsbereiche scheitert meist an der Varianz der Einzelteile und der damit verbundenen komplexen Parametrierung der Bewegungsaufgaben und Greifpunkte. Der Einsatz künstlicher Intelligenz in der Robotik stellt einen technologischen Treiber und #gamechanger dar. Durch selbstverstärkendes und förderiertes Lernen, kann Prozesswissen der Handhabung auf neue Anwendungsfälle ohne Parametrierungsaufwand übertragen werden, so dass sich Roboter individuell zur Laufzeit an neue Handhabungsaufgaben anpassen.

Donnerstag, 16.09.2021, 10:00 – 11:15 Uhr



Flexibel verkettete Produktionssysteme – Mehrwert & Nutzen

Referenten: Susann Kärcher & Philipp Schnattinger

Matrixproduktionssysteme ohne Band und Takt gelten als der Schlüssel zu einer variantenreicheren Produktion der Zukunft. Bestehende Limitierungen bzgl. der Anstellmenge an Varianten, der Abfolge fester Prozessketten oder der Organisation von Arbeitsumfängen gehören in der verteilten Werkstattfertigung mit flexibler Verkettung der Vergangenheit an. Das Webinar adressiert die Herausforderungen bei der Strukturierung des Produktionssystems und bietet Einblicke in die Steuerung der individuellen Verkettung mit fahrerlosen Transportsystemen.

Donnerstag, 08.07.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Von der Kante zur Karosserie: Lack und Qualität

Referenten: Oliver Tiedje & Ira Effenberger

Die Oberflächenqualität von Fahrzeugen ist von zentraler Bedeutung für die Optik und die Funktion. Dabei muss der Wandel zur Digitalisierung genauso wie die Klimaziele berücksichtigt werden. Deshalb gehen innovative Beschichtungskonzepte zum verlustfreien Lackieren mit einer Überwachung des Prozesses und der Oberfläche Hand in Hand. Ausgehend von dem Beispiel des integrierten Prozesses der CFK-Bearbeitung werden Anwendungen über den ganzen Lebenslauf eines Fahrzeugs bis hin zur KI-basierten Oberflächeninspektion bei der Fahrzeugnutzung dargestellt.

Donnerstag, 10.06.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Ganzheitliche Montagesystemgestaltung im Fokus Mensch & Maschine

Referenten: Urban Daub, Daniel Ranke und Manuel Fechter

Die Analyse bestehender Montagelösungen hinsichtlich Optimierung der Arbeitsabläufe, Ergonomie oder dem Potential einer Automatisierung stellt eine wiederkehrende Herausforderung in der Zusammenarbeit mit der Industrie dar. Wir wollen Ihnen aufzeigen, wie man mit der Kombination der drei Analyse in einem gemeinsam Benchmark erhebliche Mehrwerte und Potenziale heben und Ihre Produktion verbessern kann.

Donnerstag, 20.05.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Digitale Prozess- und Planungsketten für optimale Qualität

Referenten: Jürgen Henke & Christoph Haar

Das Denken in durchgängigen Prozessen vom individuellen Kundenwunsch bis zum fertigen Kundenprodukt, wird das Denken in der Automobilproduktion in den kommenden Jahren maßgeblich bestimmen. Durchgängige Planungs- und Datenketten über Produktentwurf, Produktionssystemplanung, Beschaffung & Fertigung, aber auch Montage und Dokumentation sind erst der Beginn einer prädiktiven und umfassenden Qualitätsphilisophie. Es gilt durch Prozessautomatisierung, in kürzerer Zeit, bei weniger Aufwand eine optimale Qualität zu erzielen.

Donnerstag, 15.04.2021, 10:00 – 11:15 Uhr

Künstliche Intelligenz in der Produktionsplanung & -steuerung

Referenten: Raphael Lamprecht & Christian Fries

Die zunehmende Variantenvielfalt und der Anspruch an immer kundenindividuellere Produkte erfordert neue Verfahren der Steuerung und Planung der Produktion und Lieferkette. Neue Ansätze der Produktionssteuerung im Zusammenspiel mit Verfahren künstlicher Intelligenz versprechen diese vielschichtigen Optimierungsprobleme besser beherrschbar zu machen und Kunden in kürzerer Zeit, die individuell benötigten Produkte zur Verfügung zu stellen.