nICLAS FORUM 2022

Nach längerer Pause streben wir am 30. Juni 2022 an, unser beliebtes Forum wieder als Präsenzveranstaltung in den nICLAS Laboren in Stuttgart stattfinden zu lassen. In den letzten Jahren ist der zwischenmenschliche Kontakt, der für Innovationen so wichtig ist, leider kürzer gekommen als uns recht war. Daher haben wir beschlossen, das Event maßgeblich als Hands-On Erfahrung zu gestalten. Wir freuen uns mit vielen neuen Technologien, vernetzten Beispielen und anderen tollen Beiträgen das Forum so interaktiv wie nie zuvor zu gestalten. Vorträge haben wir in den letzten Jahren ja mehr als genug gehalten und gehört, es ist daher an der Zeit, wieder mit den eigenen Händen zu erfahren und zu testen, was das Labor der Zukunft zu bieten hat.