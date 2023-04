Mit 3D-Druck von der Idee bis zum fertigen Produkt: Identifikation geeigneter Anwendungen und erfolgreiche Implementierung

In diesem interaktiven Workshop erfahren Sie, wie geeignete Anwendungen für den 3D-Druck identifiziert und erfolgreich in Ihr Unternehmen integriert werden können. Sie werden bewährte Best Practices und Strategien kennenlernen, die Ihnen helfen, von der Idee bis zum fertigen Produkt effizient zu arbeiten. Entdecken Sie, wie der 3D-Druck Ihnen Zeit und Kosten sparen kann und welche Vorteile er Ihrem Unternehmen bieten kann. Sie haben die Chance, Ihre spezifischen Fragen zum Thema 3D-Druck zu stellen und sich dabei helfen zu lassen, die Vorteile des 3D-Drucks gezielt zu erschließen.

Inhalte

3D Druck in der Praxis Einführung in den 3D-Druck: Grundlagen und Technologien o Identifikation geeigneter Anwendungen: Best Practices und Strategien

Workshop Identifikation von Anwendungsmöglichkeiten für Ihr Unternehmen Integration von 3D-Druck: Prozessentwicklung und Kostenanalyse



Nutzen für die Teilnehmenden

Verbessertes Verständnis der Möglichkeiten und Grenzen des 3D-Drucks: Die Teilnehmenden erhalten ein grundlegendes Verständnis, wie 3D-Druck funktioniert und welche Anwendungen dafür geeignet sind.

Geeignete Anwendungen identifizieren: Die Teilnehmenden lernen Best Practices und Strategien kennen, um geeignete Anwendungen für den 3D-Druck im eigenen Unternehmen zu identifizieren. Durch Gruppenarbeiten und Diskussionen können sie auch von den Erfahrungen der anderen Teilnehmenden lernen.

Effizienzsteigerung durch 3D-Druck: Die Teilnehmenden erfahren, wie Sie 3D-Druck in Ihr Unternehmen integrieren können, um die Effizienz zu steigern und damit Zeit und Kosten zu sparen.

Mehr Innovation durch 3D-Druck: Die Teilnehmenden lernen innovative Anwendungen des 3D-Drucks kennen und erhalten Anregungen, wie sie diese in ihrem Unternehmen einsetzen können.

Zielgruppe