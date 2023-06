Robotische Assistenzsysteme in der Pflege

Mit dem demographischen Wandel steigt die Anzahl älterer und damit auch hilfsbedürftiger Personen. Deren Lebensqualität zu verbessern gehört zu den wesentlichen Aufgaben unserer Gesellschaft. Die Unterstützung und Entlastung pflegender Personen mithilfe robotischer Assistenzsysteme bietet zwei wesentliche Vorteile: Zum einen reduzieren sich nicht-pflegerische Routinetätigkeiten, sodass Pflegekräfte mehr Zeit für die Interaktion mit den Pflegebedürftigen haben. Zum anderen können Assistenzsysteme Gesundheitsschäden vorbeugen und somit die Arbeit in der Pflege attraktiver gestalten. Diskutieren Sie gemeinsam mit den Experten des Fraunhofer IPA die Potenziale dieser neuen technischen Lösungen im Spannungsfeld zwischen Anwenderbedarf, technischer Machbarkeit, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz.

Sie erhalten einen umfassenden Überblick über die Potenziale, den aktuellen Entwicklungsstand und Trends im Einsatz verschiedener robotischer Assistenzsysteme. Erfahrene Experten geben Einblicke in aktuelle Studien und Forschungsprojekte sowie in die praxisnahe Anwendung von Assistenzrobotern.

Der Workshop richtet sich an Produktmanager und Entwickler robotischer Assistenzsysteme, an Medizintechnikhersteller, Ausstatter von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, an Fach- und Führungskräfte aus dem Pflegebereich, aus Krankenhäusern und Kliniken sowie weiteren Dienstleistern in der Pflege.



Zielgruppe

Nutzen für die Teilnehmenden

