Entwicklung serviceorientierter Geschäftsmodelle

In unserer heutigen schnelllebigen Welt ist es für Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe von entscheidender Bedeutung, den Fokus auf Kundenservice zu legen und innovative Lösungen anzubieten. Serviceorientierte Geschäftsmodelle sind der Schlüssel, um Kundenbedürfnisse zu verstehen, Kundenerlebnisse zu optimieren und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen. Die Zukunft gehört denjenigen, die herkömmliche Denkweisen herausfordern und innovative Ansätze verfolgen.

Serviceorientierte Geschäftsmodelle haben zahlreiche Vorteile:



Kundenzufriedenheit: Serviceorientierte Geschäftsmodelle stellen den Kundenservice in den Mittelpunkt. Unternehmen stellen sicher, dass die Bedürfnisse und Erwartungen ihrer Kunden erfüllt werden. Dies führt zu einer höheren Kundenzufriedenheit und Kundenbindung, was sich letztendlich in langfristigen Geschäftsbeziehungen und positiven Empfehlungen niederschlägt.



Wettbewerbsvorteil: In einer zunehmend globalisierten und wettbewerbsintensiven Geschäftswelt ist es entscheidend, sich von der Konkurrenz abzuheben. Durch die Entwicklung eines serviceorientierten Geschäftsmodells wird ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Das ermöglicht es, neue Marktchancen zu erschließen und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen.



Innovation und Anpassungsfähigkeit: Serviceorientierte Geschäftsmodelle ermöglichen es, neue Ideen zu generieren, Technologien einzusetzen und auf ändernde Kundenbedürfnisse zu reagieren. Dadurch bleiben Unternehmen flexibel und zukunftsfähig, während sie gleichzeitig neue Geschäftsmöglichkeiten erkunden.



Langfristiger Erfolg: Serviceorientierte Geschäftsmodelle legen den Fokus auf langfristigen Erfolg statt auf kurzfristige Gewinne. Sie zeigen die langfristige Bereitschaft, Kundenbeziehungen aufzubauen und ein Unternehmen nachhaltig zu entwickeln.



Positive Unternehmenskultur: Ein serviceorientiertes Geschäftsmodell erfordert eine Unternehmenskultur, die auf Zusammenarbeit, Kommunikation und Kundenzufriedenheit basiert. Unternehmen tragen so zur Schaffung einer positiven Unternehmenskultur bei, die sich auf alle Bereiche eines Unternehmens auswirken kann.



In diesem Industrietraining konzentrieren wir uns zwei Tage auf die Grundlagen der Geschäftsmodellinnovation. Wir werden Ihnen wichtige Konzepte, Methoden und Best Practice aus der Industrie vorstellen, um Ihr Verständnis für die Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle zu vertiefen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, an interaktiven Übungen und Fallstudien teilzunehmen, um Ihr Wissen praktisch anzuwenden.



Inhalte

Grundlagen der Geschäftsmodellinnovation und Serviceorientierung

Vorgehensweise zur Entwicklung serviceorientierter Geschäftsmodelle

Value Proposition Design und Minimum Viable Product

Risikoverteilung, Pricing, Skalierungs- und Kooperationsmodelle

Zielgruppe



Führungskräfte, Unternehmer und Fachleute aus dem verarbeitenden Gewerbe, die in den Bereichen Innovationsmanagement, Geschäftsmodellentwicklung, Strategie oder Datenanalyse tätig sind

Nutzen für die Teilnehmenden