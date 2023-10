Expertenwissen im digitalen Gesundheitswesen

Di, 7. November 2023, 10.30 – 12.00 Uhr | .ics-Datei

KI-Technologien in Pflegeeinrichtungen – Von der Identifikation bis zur Umsetzung

Referentinen: Mirjam Scholz und Melanie Israel, Fraunhofer IPA

Zielgruppe: Interessenten aus Pflegeeinrichtungen mit Erfahrung und großem Interesse an Künstlicher Intelligenz und Digitalisierung

Der Fachkräftemangel in der Pflege stellt Pflegeeinrichtungen zunehmend vor Herausforderungen und erfordert innovative Lösungsideen (bspw. Bed-Exit-Systeme) zur Unterstützung der knappen Ressource. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) in Pflegeeinrichtungen stellt eine Möglichkeit dar, dieser Herausforderung entgegenzutreten. Dabei sind die Einsatzmöglichkeiten von KI vielseitig und stark von den individuellen Rahmenbedingungen der Pflegeeinrichtungen abhängig. Wir stellen Ihnen vor, wie die Identifikation individueller KI-Technologien gelingen kann und wie hochinnovative Anwendungen in die Praxis überführt werden können.

Di, 21. November 2023, 10.30 – 12.00 Uhr | .ics-Datei

Bereit für die erfolgreiche Digitalisierung Ihrer Praxis?

Referentin und Referent: Malte Volkwein und Mirjam Scholz, Fraunhofer IPA

Zielgruppe: Interessenten aus dem Bereich niedergelassener Praxen oder Praxisgruppen mit Erfahrung und großem Interesse an Digitalisierung, Datenmanagement und künstlicher Intelligenz im Praxisalltag

Mit dem neuen Digital-Gesetz (DigiG) des Bundesministeriums für Gesundheit wird die Digitalisierung in der Patientenversorgung gestärkt. Um hochinnovative Anwendungen nachhaltig und erfolgreich umzusetzen sind Voraussetzungen in fünf verschiedenen Dimensionen (Strategie, IT-Systeme, Technologie, Datenschutz und -sicherheit sowie Kompetenzen) notwendig. Der Reifegrad von Praxen zur Umsetzung digitaler Anwendungsfälle innerhalb dieser Dimensionen ist individuell unterschiedlich. Wir helfen Ihnen mit einem Data Quality Check den Reifegrad zur Digitalisierung Ihrer Praxisgruppe zu ermitteln und geben Handlungsempfehlungen zur Weiterentwicklung, um hochinnovative Technologien zielgerichtet, schneller und erfolgreicher in Ihre Praxis integrieren zu können. Welche Inhalte der Data Quality Check beinhaltet, wie konkrete Handlungsempfehlungen (bspw. Schulung der Digitalkompetenz der Mitarbeitenden) aussehen können und wie digitale Anwendungsfälle (bspw. eine KI zur automatischen Generierung des Arztbriefs oder Spracherkennungssoftware zur Dokumentationsunterstützung) bereits aus einem Data Quality Check abgeleitet werden können, erfahren Sie in der Veranstaltung.

Di, 05. Dezember 2023, 10.30 – 12.00 Uhr | .ics-Datei

Digitaler Datenfluss ohne Medienbrüche im Krankenhaus

Referentin und Referent: Melanie Israel und Malte Volkwein, Fraunhofer IPA

Zielgruppe: Interessenten aus dem Krankenhausbereich mit Erfahrung und großem Interesse an Digitalisierung und Datenmanagement im Krankenhaus

Die Digitalisierung im Gesundheitswesen ist im vollen Gange. Dabei hat die Architektur der IT-Systemlandschaft einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg der Umsetzung der Digitalisierungsstrategie. Durch die vielfältigen IT-Systeme im Krankenhausumfeld ist es üblich, dass es in den Datenflüssen zu Medienbrüchen kommt (bspw. durch nicht interoperable Softwarelösungen für Diagnostik und Medikation). Diese Medienbrüche und deren Ursachen zu identifizieren, ihre Folgen auf die Patientenversorgung und die Wirtschaftlichkeit der Prozesse zu bewerten und Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Datendurchgängigkeit (bspw. Integration von Plattformlösungen) abzuleiten, ist Inhalt des Forschungsprojekts »SODIAPH«, welches im Rahmen des Webinars vorgestellt wird.