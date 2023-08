Welche Risikoaussagen liefert mir die FMEA – FMEA-Wissen für Projektleiter, Lieferantenmanager und QM-Auditoren

Im Rahmen von Produktentwicklungsprojekten werden zunehmend externe Unternehmen sowohl als Entwicklungspartner als auch als Teilelieferanten eingesetzt. Zur Absicherung greift man in der Regel neben den vertraglichen Regelungen auf Qualitätsaudits zurück. Ein wesentlicher Bestandteil zur Risikoabsicherung sind dabei die Konstruktions- und Prozess-FMEA. Nur eine methodisch einwandfreie FMEA kann auch in Bezug auf bestehende technische Risiken eine valide Aussage liefern. Das Seminar zielt darauf ab, Projektleitern, Qualitätsvorausplanern sowie Mitarbeitern im Lieferantenmanagement das grundlegende Wissen zur Beurteilung einer FMEA zu vermitteln. Zudem sollen ihnen konkrete Hilfsmittel an die Hand gegeben werden, um FMEAs hinsichtlich der erstellten Qualität beurteilen zu können.

Die vermittelten Inhalte werden durch Vorträge und Übungsbeispiele zur Identifizierung von »guten« und »weniger geeigneten« FMEA-Inhalten veranschaulicht. Zusätzlich erhalten die Teilnehmenden ein EXCEL-Formblatt zur Gütebewertung von FMEAs, das vom Fraunhofer IPA eigens hierfür entwickelt wurde.

Zielgruppe

Lieferantenqualitätsentwickler, Projektleiter von Produktentwicklungsprojekten, Qualitätsmanagement-Auditoren

Nutzen für die Teilnehmenden

Nach dem Seminar können die Teilnehmer erstellte FMEAs hinsichtlich ihrer Güte beurteilen um die Vertrauenswürdigkeit der daraus erzielten Rückschlüsse einschätzen zu können.