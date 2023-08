Karrieretag – Nachhaltige Produktion: Zukunft mitgestalten durch innovative Lösungen für Unternehmen von morgen

Wir laden Sie herzlich ein, an unserem Karrieretag teilzunehmen. In einer Zeit, in der Nachhaltigkeit und Innovation immer wichtiger werden, bieten wir Ihnen die Gelegenheit, die neuesten Entwicklungen in der Welt der nachhaltigen Produktion kennenzulernen.

Neben spannenden Vorträgen haben Sie die Möglichkeit, sich mit Nachhaltigkeitsexperten auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und potenzielle Karrierechancen zu entdecken. Wir stellen Ihnen die vielfältigen Möglichkeiten vor, wie Sie in unserem Team mitarbeiten können - ob als Studentische Hilfskraft, im Rahmen von Abschlussarbeiten oder als wissenschaftlicher Mitarbeitender.

Gemeinsam gestalten wir die Zukunft nachhaltiger Produktionen und tragen dazu bei, innovative Lösungen für Unternehmen von morgen zu entwickeln. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und einen Tag voller spannender Diskussionen und Erkenntnisse!

Programm

9:45 Uhr

Empfang und Teilnehmerregistrierung

10:00 Uhr

Begrüßung & Vorstellung Fraunhofer IPA

10:15 Uhr

Meet the Expert: Dr. Sebastian Weckmann

Head of Technology Battery Pack Manufacturing and Sustainable Production, ANDREAS STIHL AG & Co. KG

10:45 Uhr

Vorträge der Fachexperten

Wie sich Unternehmen erfolgreich nachhaltig, resilient und effizient transformieren und ausrichten lassen.

Nachhaltigkeit in Unternehmen - Wie Digitalisierung und Material Compliance bei der Umsetzung helfen

Qualitäts- und Risikomanagement in der Batterieproduktion

Smart Maintenance im Spannungsfeld zwischen Nachhaltigkeit und KI

12:00 Uhr

Vorstellung des Ultraeffizienz-Leitstand

Ab 12:15 Uhr

Networking & Get-together mit offener Fragerunde

Ca. 13.15 Uhr Ende der Veranstaltung