Als Live-Format unserer erfolgreichen Webinar-Reihe #Keepthepace bietet diese Veranstaltung wieder die Möglichkeit, vor Ort am Fraunhofer IPA mit unseren Expertinnen und Experten die aktuellsten Trends der zukünftigen Automobilproduktion zu diskutieren.

Transformation stellt große Herausforderungen an die Zulieferer in verschiedensten Bereichen. Die Anforderungen an Produkte und Produktion ändern sich im Automobilbau immer schneller und Investitionszyklen werden immer kürzer.

Unser Lösungskonzept ist die frugale Innovation. Das Prinzip hierbei ist, die Funktionen von Produkten oder auch Ressourcen auf das Wesentliche zu reduzieren, ohne Abstriche bei Qualität und Leistung.

Bei unserer Veranstaltung #Keepthepace live werden drei Lösungsmöglichkeiten der frugalen Innovation vorgestellt:

Frugale Maschinen

XaaS Geschäftsmodelle (everything as a service)

Schlanke digitale Methoden zur Prozessverbesserung (LeanDA und Wertstrom Digital)

Ihr Mehrwert aus unserer Veranstaltung: