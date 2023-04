KI für Entscheider

Einführung in die Künstlichen Intelligenz und deren Anwendungsgebiete, sowie Einblick in das Quantencomputing

In dieser Schulung wird Entscheidern und nicht-technischen Teilnehmenden eine Einführung in die Künstliche Intelligenz (KI) sowie deren Anwendungsgebiete gegeben. Des Weiteren werden die Potenziale und Herausforderungen, insbesondere die Verfügbarkeit der Datengrundlage und deren Qualität, diskutiert. Zuletzt wird eine Einführung in die zuverlässige sowie erklärbare KI und das Quantencomputing als Wegbereiter zukünftiger KI Systeme gegeben.

Inhalte

Grundlagen der Künstlichen Intelligenz Einführung Inputdaten Arten des maschinellen Lernens Zuverlässige und erklärbare KI Anwendungsbeispiele Demonstration

KI in der Praxis Erwartungen und Potenziale Ausprägungen von KI-Anwendungen KI und ihre Herausforderung in der Datenqualität Gefahren bei der Anwendung von KI Notwendige Infrastruktur

Quantencomputing Was ist Quantencomputing? Welchen Vorteile bringt Quantencomputing? Einsatzgebiete, Marktpotenzial und Perspektiven



Zielgruppe

Entscheider und Nicht-technische Zuhörer

Nutzen für Teilnehmende

Einführung in die KI, deren Potenziale sowie Anwendungsbereiche. Einblick in das Quantencomputing