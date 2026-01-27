KI-Schulung: Artikel 4 des EU AI Acts

Künstliche Intelligenz (KI) zieht verstärkt in den Arbeitsalltag ein. Kompetenzen im Umgang mit KI werden daher zunehmend wichtiger. Die Europäische Union hat auf diesen Trend mit dem EU AI Act regiert. Am 02. Februar 2025 ist Artikel 4 dieses Gesetzes in Kraft getreten. In diesem werden neue Anforderungen an die KI-Kompetenz für Anbieter und Betreiber von KI-Systemen gestellt. Um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden, müssen Unternehmen und Organisationen sicherstellen, dass alle Personen, die mit dem Betrieb und der Nutzung von KI-Systemen befasst sind, über die erforderlichen Kenntnisse verfügen. Dabei sind die technischen Fähigkeiten, die beruflichen Erfahrungen und der spezifische Einsatzkontext der KI-Systeme von zentraler Bedeutung.

Damit Sie selbst oder Ihre Mitarbeitenden diese Anforderungen erfüllen, werden in der Grundlagenschulung die geforderten Kompetenzen aufgebaut. Die KI-Schulung vermittelt ein fundiertes Basiswissen zu den Anforderungen des Artikel 4. Die Teilnehmenden erhalten einen umfassenden Überblick über die Grundlagen der Künstlichen Intelligenz, praxisnahe Beispiele sowie ein Verständnis für KI-Awareness und ethische Fragestellungen. Ein besonderer Fokus liegt auf der Sensibilisierung für potenzielle Risiken und deren effektive Bewältigung.

Ziel dieser Grundlagenschulung ist es, die Teilnehmenden sowohl theoretisch als auch praktisch auf die Anwendung und den verantwortungsvollen Umgang mit KI-Systemen vorzubereiten. In der 3-stündigen Grundlagenschulung liegt der Fokus auf dem Kompetenzaufbau bezüglich einfacher Grundlagen, praxisnaher Beispiele und potenzieller Risiken im Umgang mit Künstlicher Intelligenz, sodass ein sicherer und verantwortungsvoller Umgang mit KI im Arbeitsalltag sichergestellt wird. Im Nachgang erhalten die Schulungsteilnehmenden eine Teilnahmebestätigung.

Inhalt

Einführung und Zielsetzung Zielsetzung der Schulung Relevanz des EU AI Acts Überblick über Ablauf und Lernziele

Grundlagen und Anwendungsbeispiele der KI Begriffserklärungen und Grundprinzipien Beispiele für KI-Anwendungen KI-Awareness Training

Risiken und Gefahren von KI Im Arbeitsalltag: Fairness & Diskriminierung, Transparenz & Erklärbarkeit, Datenschutz & Urheberrecht Ethische Aspekte

Reflexion und Ausblick Reflexion der erworbenen Kernkompetenzen Praktische Handlungsempfehlungen Weiterführende Maßnahmen und Ressourcen



Nutzen

Für Unternehmen und Organisationen stellt die Teilnahme ihrer Mitarbeitenden sicher, dass Artikel 4 erfüllt wird. Speziell für diejenigen, die KI-Systeme als unterstützendes Werkzeug nutzen, ohne tiefere technische Kenntnisse zu benötigen. Für die Teilnehmenden selbst bietet die Schulung die Möglichkeit, ihre Kompetenzen gezielt im Umgang mit KI zu erweitern. Dies geschieht praxisnah, verständlich. Technische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Eine Teilnahmebestätigung im Nachgang der Schulung bestätigt die erworbenen Kenntnisse.

Zielgruppe

Diese Schulung richtet sich speziell an berufliche Endnutzer und -nutzerinnen von KI-Systemen, die keine technischen Vorkenntnisse haben und KI-gestützte Tools primär als Arbeitsinstrumente nutzen. Die Inhalte sind auf einem Einstiegsniveau konzipiert und vermitteln ein fundiertes Basiswissen zu den Anforderungen des Artikels 4 des EU AI Act.