Besondere Merkmale

Die Diskussion um Besondere Merkmale ist durch den VDA-Band Besondere Merkmale bei OEM und Zulieferern nicht nur in der Automobilindustrie durch die Aktualisierung in 2020 verstärkt in den Fokus gerückt. Einerseits drohen bei Nichterfüllung der Anforderungen haftungsrechtliche Konsequenzen, andererseits verursacht Übererfüllung hohen zusätzlichen Aufwand für Prüfungen und Dokumentationen. Daher ist im Umgang mit Besonderen Merkmalen ein hohes Maß an Systematik und Augenmaß angebracht. Im Seminar stellen Experten Ihnen moderne und praxiserprobte Lösungen vor, mit denen sich Besondere Merkmale systematisch ermitteln und durchgängig betrachten lassen.

Die vermittelten Inhalte werden anhand eines durchgängigen praktischen Beispiels geübt. Des Weiteren erhalten die Teilnehmenden ein vom Fraunhofer IPA entwickeltes EXCEL-Formblatt zur durchgängigen Bearbeitung von Besonderen Merkmalen.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Automobilindustrie, Automobilzuliefererindustrie sowie Produktions- und Qualitätsplaner, Qualitätsmanager, Entwickler und FMEA-Moderatoren

Nutzen für die Teilnehmenden

Nach dem Seminar können die Teilnehmer Besondere Merkmale systematisch ermitteln, durchgängig betrachten und unter wirtschaftlichen Aspekten festlegen. Sie finden einen Weg, im Spannungsfeld zwischen Anforderungserfüllung und Wirtschaftlichkeit den Umgang mit Besonderen Merkmalen von der Produktentwicklung bis zur Produktion zu meistern.