Entscheidungskompetenz Robotersysteme

Roboter haben sich als zuverlässige Werkzeuge in der Automatisierung bewährt. Sie sind in vielen Industriebereichen für die wirtschaftliche Produktion unentbehrlich. Diese erweiterten Einsatzmöglichkeiten verursachen allerdings auch einen erheblichen Integrationsbedarf, bis man vom »nackten« Roboter zu einer maßgeschneiderten Roboterlösung gelangt. Zur Auswahl der passenden Roboterlösung und effektiven Kommunikation mit Lieferanten sind Basiswissen und ein umfassender Marktüberblick unverzichtbar.

Das Fraunhofer IPA hat jahrelange Erfahrung als herstellerneutraler Partner in der Planung und Umsetzung roboterbasierter Automatisierungslösungen und vermittelt dieses Wissen im Seminar.



Inhalte

Grundlagenwissen zum Robotereinsatz

Planungsprozesse zur Umsetzung von Roboterlösungen

Überblick über Verfahren und Anbieter im Bereich der industriellen Robotik

Normative Randbedingungen

Praxiserfahrungen aus der Realisierung von Robotersystemen

Aktuelle Entwicklungen in der industriellen Robotik

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte produzierender Unternehmen und der Automatisierungsbranche, Projektverantwortliche und Entscheider für die Umsetzung von Automatisierungslösungen sowohl auf Lieferanten- als auch auf Kundenseite

Nutzen für Teilnehmende

Die Teilnehmenden erhalten eine kompakte, herstellerneutrale Einführung in die Automatisierung mit Robotersystemen. Nach dem Seminar kennen sie methodische Werkzeuge zur Umsetzung von Robotersystemen. Sie verstehen die Grundbegriffe der Robotik und können daher effektiv mit Lieferanten und Kunden kommunizieren. Durch das neue Hintergrundwissen sind sie in der Lage, fundiert über den Einsatz von Robotersystemen zu entscheiden.