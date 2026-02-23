Der Workshop »Nachhaltigkeitsmanagement als Business Case« vermittelt einen klaren Ansatz für den Aufbau und die Weiterentwicklung eines wirksamen Nachhaltigkeitsmanagements. Im Mittelpunkt stehen Werkzeuge und Methoden, welche die Bestandteile und Prozesse vereinfachen: ein Tool für die Scope-3-Wesentlichkeitsanalyse, ein Berechnungstool für den Corporate Carbon Footprint (CCF), eine Data-Readiness-Checkliste und ein Bewertungsmodell zur Auswahl von Klimaschutzmaßnahmen. Ergänzend werden digitale Lösungen, KI-gestützte Auswertungen und automatisierte Prozessschritte vorgestellt, die Datenflüsse vereinfachen und Entscheidungsgrundlagen präzisieren.

In einem zweistündigen Vorabtermin am 03.06. verorten die Teilnehmenden ihr Unternehmen mit einem Status-quo-Check entlang zentraler Nachhaltigkeitsthemen. Die Ergebnisse dienen uns als Grundlage für die individuelle Ausgestaltung der Workshopinhalte.

Am ersten Veranstaltungstag am 23.06. erstellen die Teilnehmenden eine Scope-3-Analyse, prüfen die Data Readiness zur Bilanzierung des CCF und lernen ein Tool kennen, mit welchem sich der Footprint in allen drei Scopes berechnen lässt. Darauf aufbauend bewerten sie Klimaschutzmaßnahmen und erfahren, wie digitale Systeme und KI den Aufwand reduzieren und die Datenqualität erhöhen. Abschließend erhalten sie einen Überblick über effiziente Wege zur Erstellung von Ökobilanzen und Product Carbon Footprints.

Am zweiten Veranstaltungstag stehen Bausteine für ein integriertes Nachhaltigkeitsmanagement im Mittelpunkt: Material Compliance, digitale Datenerfassung sowie die Auswahl geeigneter Softwarelösungen.

Die Teilnehmenden lernen einen einen aufeinander aufbauenden Werkzeugkasten für zentrale Aufgaben im Nachhaltigkeitsmanagement kennen und wenden die Tools direkt anhand von praxisrelevanten Beispielen an. Das Ergebnis: klarere Entscheidungsgrundlagen, strukturierte Prozesse und überprüfbare Resultate, die sich unmittelbar im eigenen Unternehmen nutzen lassen.

Inhalte

Aufwandsarme und qualitative Bilanzierung des Corporate Carbon Footprints (Scope 1 bis 3)

Entwicklung von realistischen und wissenschaftsbasierten Klimazielen

Erstellung von wirtschaftlichen Dekarbonisierungsroadmaps

Automatisierungsansätze in der Ökobilanz

Aktuelles und Ansätze aus der Material Compliance

Zentralisiertes Nachhaltigkeitsdatenmanagement und Datenerfassungskonzepte

Vorgehen zur Softwareauswahl für Nachhaltigkeitsanwendungen

Zielgruppe

Für Fachpersonen aus Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Energiemanagement produzierender Unternehmen sowie Menschen mit Nachhaltigkeitsaufgaben in Beratung, Verwaltung und anderen Organisationen.

Nutzen für Teilnehmende