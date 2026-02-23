Workshop / 03. Juni 2026 - 24. Juni 2026
Nachhaltigkeitsmanagement als Business Case
Interaktiver Workshop mit anwendungsorientierten Tools, innovativen Methoden und praxisnahen Beispielen
Der Workshop »Nachhaltigkeitsmanagement als Business Case« vermittelt einen klaren Ansatz für den Aufbau und die Weiterentwicklung eines wirksamen Nachhaltigkeitsmanagements. Im Mittelpunkt stehen Werkzeuge und Methoden, welche die Bestandteile und Prozesse vereinfachen: ein Tool für die Scope-3-Wesentlichkeitsanalyse, ein Berechnungstool für den Corporate Carbon Footprint (CCF), eine Data-Readiness-Checkliste und ein Bewertungsmodell zur Auswahl von Klimaschutzmaßnahmen. Ergänzend werden digitale Lösungen, KI-gestützte Auswertungen und automatisierte Prozessschritte vorgestellt, die Datenflüsse vereinfachen und Entscheidungsgrundlagen präzisieren.
In einem zweistündigen Vorabtermin am 03.06. verorten die Teilnehmenden ihr Unternehmen mit einem Status-quo-Check entlang zentraler Nachhaltigkeitsthemen. Die Ergebnisse dienen uns als Grundlage für die individuelle Ausgestaltung der Workshopinhalte.
Am ersten Veranstaltungstag am 23.06. erstellen die Teilnehmenden eine Scope-3-Analyse, prüfen die Data Readiness zur Bilanzierung des CCF und lernen ein Tool kennen, mit welchem sich der Footprint in allen drei Scopes berechnen lässt. Darauf aufbauend bewerten sie Klimaschutzmaßnahmen und erfahren, wie digitale Systeme und KI den Aufwand reduzieren und die Datenqualität erhöhen. Abschließend erhalten sie einen Überblick über effiziente Wege zur Erstellung von Ökobilanzen und Product Carbon Footprints.
Am zweiten Veranstaltungstag stehen Bausteine für ein integriertes Nachhaltigkeitsmanagement im Mittelpunkt: Material Compliance, digitale Datenerfassung sowie die Auswahl geeigneter Softwarelösungen.
Die Teilnehmenden lernen einen einen aufeinander aufbauenden Werkzeugkasten für zentrale Aufgaben im Nachhaltigkeitsmanagement kennen und wenden die Tools direkt anhand von praxisrelevanten Beispielen an. Das Ergebnis: klarere Entscheidungsgrundlagen, strukturierte Prozesse und überprüfbare Resultate, die sich unmittelbar im eigenen Unternehmen nutzen lassen.
Inhalte
- Aufwandsarme und qualitative Bilanzierung des Corporate Carbon Footprints (Scope 1 bis 3)
- Entwicklung von realistischen und wissenschaftsbasierten Klimazielen
- Erstellung von wirtschaftlichen Dekarbonisierungsroadmaps
- Automatisierungsansätze in der Ökobilanz
- Aktuelles und Ansätze aus der Material Compliance
- Zentralisiertes Nachhaltigkeitsdatenmanagement und Datenerfassungskonzepte
- Vorgehen zur Softwareauswahl für Nachhaltigkeitsanwendungen
Zielgruppe
Für Fachpersonen aus Nachhaltigkeits-, Umwelt- und Energiemanagement produzierender Unternehmen sowie Menschen mit Nachhaltigkeitsaufgaben in Beratung, Verwaltung und anderen Organisationen.
Nutzen für Teilnehmende
- Kennenlernen von innovativen Tools und Methoden zur Anwendung im eigenen Unternehmen
- Klarer Fahrplan für Bilanzierung, Zielsetzung und Maßnahmenplanung
- Systematische Vorgehensweisen, die sich in bestehende Prozesse integrieren lassen
- Austausch mit Expert*innen und Organisationen aus unterschiedlichen Branchen