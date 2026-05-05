Einblicke in aktuelle Technologien, Prozesse und Lösungsansätze der industriellen Batteriezellproduktion. Kompakt, anwendungsnah und mit direktem Bezug zur industriellen Praxis.

Die Batteriezellproduktion entwickelt sich rasant: steigende Qualitätsanforderungen, komplexe Prozesse, neue Materialien und zunehmende Digitalisierung stellen Unternehmen vor konkrete Herausforderungen.

Die Webinarreihe »Next-Gen Batterieproduktion« gibt einen fokussierten Einblick in aktuelle technologische Entwicklungen und zeigt, wie industrielle Fragestellungen in der Praxis adressiert werden – von der Zellfertigung über datenbasierte Optimierung bis hin zu Demontagekonzepten.

Die Vorträge basieren auf Erfahrungen und Projekten aus dem Zentrum für digitalisierte Batteriezellenproduktion und bieten einen Einstieg in weiterführende Themen und Kooperationen.

Warum teilnehmen?

Einordnung aktueller Trends und Technologien

Konkrete Lösungsansätze für industrielle Fragestellungen

Direkter Zugang zu Expertinnen und Experten

Kompaktes Format mit geringem Zeitaufwand

Ansatzpunkte für eigene Projekte und Kooperationen

Inhalte

Die Webinarreihe gibt Einblicke in konkrete Herausforderungen und Lösungsansätze der Batteriezellproduktion – insbesondere in den Bereichen Prozessentwicklung, Digitalisierung von Produktionsanlagen sowie Demontage und regulatorische Anforderungen.

Im Fokus stehen ausgewählte Fragestellungen aus der industriellen Praxis und deren technologische Umsetzung in der Anwendung.

Zielgruppe

Die Webinarreihe richtet sich an alle, die sich mit Fragestellungen der Batteriezellproduktion und deren industrieller Umsetzung befassen. Angesprochen sind insbesondere Unternehmen entlang der Wertschöpfungskette, darunter Zellhersteller, Maschinen- und Anlagenbauer sowie Materialhersteller.

Der jeweilige Vortragstitel gibt eine Orientierung darüber, ob ein Thema einführend behandelt oder eine spezifische technologische Fragestellung vertieft wird und welches fachliche Niveau angesprochen ist.

Nutzen für die Teilnehmer

Die 45-minütigen Webinare im dreiwöchigen Rhythmus bieten ein kompaktes Format, das sich gut in den Arbeitsalltag integrieren lässt. Ziel ist es, aktuelle Entwicklungen einzuordnen und einen fundierten Überblick über relevante Themen der Batteriezellproduktion zu vermitteln.

Auf dieser Grundlage können die Teilnehmenden einschätzen, ob eine vertiefende Auseinandersetzung für sie sinnvoll ist. Für diesen nächsten Schritt stehen unsere Expertinnen und Experten auch über das Webinar hinaus gerne zur Verfügung.