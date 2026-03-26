Der 1. Praxistag Qualität ist die perfekte Gelegenheit für alle, die ihre Kenntnisse im Bereich des Qualitätsmanagements erweitern möchten. Erleben Sie spannende Vorträge und Workshops von renommierten Expertinnen und Experten und diskutieren Sie die neuesten Trends und Entwicklungen mit anderen Teilnehmenden.

Erfahren Sie in Vorträgen aus Forschung und Praxis welche Trends sich im Qualitätsmanagement abzeichnen, welche Instrumente Firmen erfolgreich einsetzen und welche Standards neu betrachtet werden sollten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen Expertinnen und Experten auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu profitieren. Wir freuen uns darauf, Sie am Fraunhofer IPA begrüßen zu dürfen.

Inhalte

Management der Lieferkette

ISO 9001/2026

Auditierung von QM-Systemen

Q-Werkzeuge und Q-Methoden

Statistiksoftware

Nachhaltigkeit und der CO2-Fußabdruck

Einsatz von KI in den verschiedenen Bereichen von Q

Kameraprüfsysteme

Nutzen für die Teilnehmenden

Erfahrungsberichte und Workshops zu aktuellen Themen und Trends im Bereich Qualitätsmanagement

Info: Für DGQ-Mitglieder werden wie bei allen Regionalkreis-Veranstaltungen auf Wunsch Teilnahmebescheinigungen ausgestellt, diese dienen zum Nachweis von Rezertifizierungsmaßnahmen.

Zielgruppe

Verantwortliche und Mitarbeitende aus dem Bereich Qualität im Regionalkreis Stuttgart und Umgebung

Weitere Informationen

Aufgrund der Möglichkeit an Workshops teilzunehmen, bringen Sie gerne Ihren Rechner mit. Die Referenten berücksichtigen, dass Sie ggf. restriktive IT-Anforderungen hinsichtlich der Installation neuer Software haben.