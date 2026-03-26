Präsenzveranstaltung / 26. Juni 2026, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr
1. Praxistag Qualität
des DGQ-Regionalkreises Stuttgart am Fraunhofer IPA
Der 1. Praxistag Qualität ist die perfekte Gelegenheit für alle, die ihre Kenntnisse im Bereich des Qualitätsmanagements erweitern möchten. Erleben Sie spannende Vorträge und Workshops von renommierten Expertinnen und Experten und diskutieren Sie die neuesten Trends und Entwicklungen mit anderen Teilnehmenden.
Erfahren Sie in Vorträgen aus Forschung und Praxis welche Trends sich im Qualitätsmanagement abzeichnen, welche Instrumente Firmen erfolgreich einsetzen und welche Standards neu betrachtet werden sollten.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen Expertinnen und Experten auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu profitieren. Wir freuen uns darauf, Sie am Fraunhofer IPA begrüßen zu dürfen.
Inhalte
- Management der Lieferkette
- ISO 9001/2026
- Auditierung von QM-Systemen
- Q-Werkzeuge und Q-Methoden
- Statistiksoftware
- Nachhaltigkeit und der CO2-Fußabdruck
- Einsatz von KI in den verschiedenen Bereichen von Q
- Kameraprüfsysteme
Nutzen für die Teilnehmenden
Erfahrungsberichte und Workshops zu aktuellen Themen und Trends im Bereich Qualitätsmanagement
Info: Für DGQ-Mitglieder werden wie bei allen Regionalkreis-Veranstaltungen auf Wunsch Teilnahmebescheinigungen ausgestellt, diese dienen zum Nachweis von Rezertifizierungsmaßnahmen.
Zielgruppe
Verantwortliche und Mitarbeitende aus dem Bereich Qualität im Regionalkreis Stuttgart und Umgebung
Weitere Informationen
Aufgrund der Möglichkeit an Workshops teilzunehmen, bringen Sie gerne Ihren Rechner mit. Die Referenten berücksichtigen, dass Sie ggf. restriktive IT-Anforderungen hinsichtlich der Installation neuer Software haben.