Schulung / 16. Juni 2026 - 17. Juni 2026, 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Produzieren im Reinraum
Das angepasste Zusammenspiel von Reinraum, Personal, Materialfluss, Prozess-, Reinigungs- und Anagentechnik ist die Voraussetzung für die Produktion hochwertiger, verunreinigungssensibler Produkte. Die Basis dafür bildet das Verständnis für die Art und Menge der jeweils kritischen Verunreinigungen. Darauf aufbauend können die notwendigen und zielführenden technischen und operativen Maßnahmen zur Erzeugung und Erhaltung der Produktreinheit gewählt werden.
Ziele der zweitägigen Schulung ist es, den Teilnehmern einen umfassenden Einblick über die verfügbaren Technologien und Methoden und deren Anwendung zu geben. Die Kombination aus Wissensvermittlung durch erfahrene Reinheitsexperten in Form von Vorträgen sowie die dazugehörigen Praxisteile in den Reinraumlaboren des Fraunhofer IPA bietet hierbei einen langjährig bewährten Rahmen.
Themen
Schulung zur Einführung in Theorie und Praxis der Reinraumtechnik mit folgenden Schulungsinhalten:
- Reinraumplanung und -monitoring
- Reine Produkthandhabung und Logistik
- Personalverhalten und -bekleidung
- Reinheitsgerechtes Prozess- und Anlagendesign
- Reinigung und Analytik
- Umfangreicher Praxisteil zur Vertiefung der theoretischen Schulungsinhalte
Digitale Fraunhofer IPA Teilnahmebescheinigung
Zielgruppe
Reinraumverantwortliche und Mitarbeitende sowie Führungskräfte aus dem Qualitätsmanagement, der Produktion und der F&E als auch Planer und Betriebsingenieure von produzierenden Betrieben der:
- Halbleiterindustrie
- Medizintechnik
- Mikroelektronik
- Optik
- Mikromechanik
- Luft- und Raumfahrt
- Automobilindustrie
Kein Fokus auf die Beherrschung hygienerelevanter Verunreinigungen
Qualifikationsziele
- Vertrautheit mit den vielfältigen Aufgabenstellungen des Arbeitens im Reinraum sowie des Betreibens eines Reinraums
- Erlernen spezieller Messtechniken zur Kontaminationskontrolle sowie von Grob- und Feinreinigungsverfahren
- Praktische Vertiefung der Theorie in kleinen Gruppen in den Reinraumlaboren des Fraunhofer IPA