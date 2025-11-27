Produzieren im Reinraum

Das angepasste Zusammenspiel von Reinraum, Personal, Materialfluss, Prozess-, Reinigungs- und Anagentechnik ist die Voraussetzung für die Produktion hochwertiger, verunreinigungssensibler Produkte. Die Basis dafür bildet das Verständnis für die Art und Menge der jeweils kritischen Verunreinigungen. Darauf aufbauend können die notwendigen und zielführenden technischen und operativen Maßnahmen zur Erzeugung und Erhaltung der Produktreinheit gewählt werden.

Ziele der zweitägigen Schulung ist es, den Teilnehmern einen umfassenden Einblick über die verfügbaren Technologien und Methoden und deren Anwendung zu geben. Die Kombination aus Wissensvermittlung durch erfahrene Reinheitsexperten in Form von Vorträgen sowie die dazugehörigen Praxisteile in den Reinraumlaboren des Fraunhofer IPA bietet hierbei einen langjährig bewährten Rahmen.

Themen

Schulung zur Einführung in Theorie und Praxis der Reinraumtechnik mit folgenden Schulungsinhalten:

Reinraumplanung und -monitoring

Reine Produkthandhabung und Logistik

Personalverhalten und -bekleidung

Reinheitsgerechtes Prozess- und Anlagendesign

Reinigung und Analytik

Umfangreicher Praxisteil zur Vertiefung der theoretischen Schulungsinhalte

Digitale Fraunhofer IPA Teilnahmebescheinigung

Zielgruppe

Reinraumverantwortliche und Mitarbeitende sowie Führungskräfte aus dem Qualitätsmanagement, der Produktion und der F&E als auch Planer und Betriebsingenieure von produzierenden Betrieben der:

Halbleiterindustrie

Medizintechnik

Mikroelektronik

Optik

Mikromechanik

Luft- und Raumfahrt

Automobilindustrie

Kein Fokus auf die Beherrschung hygienerelevanter Verunreinigungen

Qualifikationsziele