Der Süddeutsche Qualitätstag ist die perfekte Gelegenheit für alle, die ihre Kenntnisse im Bereich des Qualitätsmanagements erweitern möchten. Erleben Sie spannende Vorträge von renommierten Expert*innen und diskutieren Sie die neuesten Trends und Entwicklungen mit anderen Teilnehmenden.

Erfahren Sie in Vorträgen aus Forschung- und Praxis welche Trends sich im Qualitätsmanagements abzeichnen, welche Instrumente Firmen erfolgreich einsetzen und welche Standards neu betrachtet werden sollten.

Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen Expert*innen auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu profitieren. Wir freuen uns darauf Sie am Fraunhofer IPA begrüßen zu dürfen.



Inhalte

Programm folgt

Nutzen für die Teilnehmenden

Erfahrungsberichte zu aktuellen Themen und Trends im Bereich Qualitätsmanagement





Zielgruppe

Verantwortliche und Mitarbeitende aus dem Bereich Qualität im süddeutschen Raum