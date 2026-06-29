Präsenzveranstaltung / 25. Juni 2027, 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr
5. Süddeutscher Qualitätstag am Fraunhofer IPA
voraussichtlich in Kooperation mit der DGQ
Der Süddeutsche Qualitätstag ist die perfekte Gelegenheit für alle, die ihre Kenntnisse im Bereich des Qualitätsmanagements erweitern möchten. Erleben Sie spannende Vorträge von renommierten Expert*innen und diskutieren Sie die neuesten Trends und Entwicklungen mit anderen Teilnehmenden.
Erfahren Sie in Vorträgen aus Forschung- und Praxis welche Trends sich im Qualitätsmanagements abzeichnen, welche Instrumente Firmen erfolgreich einsetzen und welche Standards neu betrachtet werden sollten.
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich mit anderen Expert*innen auszutauschen und von ihren Erfahrungen zu profitieren. Wir freuen uns darauf Sie am Fraunhofer IPA begrüßen zu dürfen.
Inhalte
Programm folgt
Nutzen für die Teilnehmenden
Erfahrungsberichte zu aktuellen Themen und Trends im Bereich Qualitätsmanagement
Zielgruppe
Verantwortliche und Mitarbeitende aus dem Bereich Qualität im süddeutschen Raum