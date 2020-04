Eine Fabrikstruktur muss sowohl kurzfristige Bedarfe als auch technologische Entwicklungen abbilden können. Schwankende strategische Vorgaben und zahlreiche Restriktionen machen es Fabrikplanern schwer, eine zukunftsfähige Fabrik mit einem schlanken und wandlungsfähigen Layout zu gestalten. In diesem Seminar zeigen Experten des Fraunhofer IPA, welche Möglichkeiten Sie in komplexen Situationen haben und wie Sie verhindern, dass Optionen für die Zukunft verbaut werden. Am ersten Tag lernen Sie den Methodenbaukasten des Fraunhofer IPA kennen, der eine ganzheitliche Perspektive einnimmt und sowohl Prinzipien der Lean Production als auch Methoden der wandlungsfähigen Fabrikplanung berücksichtigt. Am zweiten Tag liegt der Fokus auf der methodischen Anwendung geeigneter Planungswerkzeuge, deren praktische Umsetzung demonstriert wird.



Themen

Wertstrom in der Fabrikplanung

Zahlreiche effiziente Analysemethoden

Systematisches Planungsvorgehen zur Konzepterstellung

Nutzen von Ideallayouts

Entwicklung von Reallayoutvarianten

Flächenoptimierung bei der Fabrikplanung

Anwendung einfacher Planungswerkzeuge

Erfahrungen aus Industrieprojekten mit zahlreichen Beispielen



Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus der Fabrikplanung, Produktion, Fertigung, Montage, Logistik, Arbeitsvorbereitung und Materialwirtschaft



Qualifikationsziele

Die Teilnehmer kennen nach dem Seminar Methoden für eine systematische Fabrik- und Erweiterungsplanung und verstehen deren komplexe Aufgaben.





Sie sind in der Lage



die für die Fabrikplanung notwendigen Daten zu identifizieren, zu erheben und zu verwenden,

Fabrikplanungsprojekte zu strukturieren und zu organisieren,

Erweiterungs- und Neuplanungen durchzuführen,

den Detaillierungsgrad auf einem den Planungsphasen angemessenen Niveau zu halten,

diskutierte Lösungsansätze im eigenen Unternehmen einzubringen und

typische Fehler zu vermeiden.



Veranstalter

Veranstalter ist die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart übermittelt.