Moderne Prüfmethoden für Lacke und Beschichtungen

Mit der Vielfalt der Funktionen organischer Beschichtungen steigen auch die Herausforderungen an Prüftechnik und Qualitätssicherung. Besonders bei der Entwicklung von Beschichtungen für den Außenbereich mit hohen Anforderungen an den Korrosionsschutz und die Wetterbeständigkeit durchlaufen die anwendungsrelevanten Prüfungen zur Absicherung der Haltbarkeit lange Zeitintervalle. In diesem Spannungsfeld zwischen der Prüfung mit erheblichem Zeit- und Kostenaufwand und der Forderung nach kurzen Entwicklungsphasen und niedrigen Kosten spielen zeitgeraffte Prüfmethoden eine entscheidende Rolle. Das Fraunhofer IPA beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Anwendung von Kurzzeitprüfungen und gibt das Wissen in diesem Seminar an Sie weiter.

Themen

Übersicht über die Funktionen von Lack- und Beschichtungssystemen

Prüftechnik für Lacke und Beschichtungen

Voraussetzungen für die Aussagefähigkeit von Kurzzeitprüfungen

Übersicht über Korrosionsschutzprüfungen

Korrosionswechseltests und der neue VDA-Wechseltest für Multi-Metall-Werkstoffe

Elektrochemische Kurzzeitprüfverfahren zur Beurteilung korrosionsrelevanter Eigenschaften

Künstliche Bewitterung von Beschichtungen – Einflussfaktoren und Prüfmethoden

Fotodegradation von Polymeren

Fotokatalyse an Pigmenten und Beschichtungen



Zielgruppe

Techniker, Wissenschaftler und Ingenieure aus Entwicklung, Anwendung und Qualitätssicherung der Lackrohstoff- und Lackindustrie

Qualifikationsziele

Die Teilnehmer kennen nach dem Seminar die Grundlagen und den aktuellen Stand der neueren Prüftechnik zum Korrosionsschutz, der Wetterbeständigkeit und der Fotokatalyse mit organischen Beschichtungen bzw. Pigmenten. Ein besonderer Fokus liegt auf modernen Kurzzeitprüfungen, die eine Aussage zur Langzeitbeständigkeit erlauben. Eine Führung durch die Labore des Fraunhofer IPA, die Demonstration der Prüfmethoden vor Ort sowie zahlreiche Praxisbeispiele vertiefen das theoretische Wissen.

Veranstalter

Veranstalter ist die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie übermittelt.