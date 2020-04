Numerische Simulationen in der Lackiertechnik (Webinar-Reihe)

Wegen der Komplexität von Lackierprozessen ist eine systematische Vorgehensweise bei der Prozessentwicklung und -optimierung notwendig. Die numerische Simulation ist dafür ein nützliches Hilfsmittel. Sie zeigt einerseits gezielte Entwicklungen und gestattet andererseits detaillierte Einblicke in komplexe physikalische Vorgänge wie beispielsweise mittels fluiddynamischer Verfahren. Sie sorgt so für ein tiefes Verständnis der Lackierprozesse und deckt Optimierungspotenziale auf – sei es bei der Entwicklung neuer Verfahren oder bei der Optimierung bestehender Anlagen. Mit der Simulation lassen sich Entwicklungszyklen verkürzen, Kosten sparen und verbesserte Produkte auf den Markt bringen. In dieser Webinarreihe lernen die Teilnehmer neben den theoretischen Grundlagen viele praktische Beispiele aus der Erfahrung des Fraunhofer IPA kennen. Die Webinarreihe findet an den folgenden drei Terminen statt und kann nur zusammenhängend gebucht werden: 1. Oktober 2019, 8. Oktober 2019, 15. Oktober 2019, jeweils von 10 bis 11:30 Uhr.



Themen

Möglichkeiten und Grenzen numerischer Lackiersimulationen

Lackhärtung

Spritzapplikation

Praxisbezug durch Abgleich mit Versuchen





Zielgruppe

Entwickler, Mitglieder in Engineering-Teams, Lackierereileiter sowie Fach- und Führungskräfte aus Produktion und Produktionsplanung





Qualifikationsziele

Nach der Webinarreihe kennen die Teilnehmer den aktuellen Stand der numerischen Simulation in der Lackiertechnik und das Potenzial unterschiedlicher Simulationsverfahren. Der fachliche Austausch zwischen Anwendern, Zulieferern und Forschern hilft ihnen, Lösungsansätze für ihre individuellen Problemstellungen zu finden.

Veranstalter

Veranstalter ist die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart übermittelt.