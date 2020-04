Nutzerzentrierte Softwareentwicklung und UX in der Produktionstechnik und Automatisierung

Der stetig wachsende Stellenwert von nutzerzentrierten Produkten, Services und Dienstleistungen führt auch zu Änderungen in der Softwareentwicklung. Doch obwohl Ansätze der agilen Softwareentwicklung Hand in Hand mit den Prozessen für Usability und User Experience gehen, fehlt es besonders kleinen Entwicklungsorganisationen immer noch an Wissen und Erfahrung, um einen adäquaten Usability-Reifegrad zu erreichen.



Mit diesem Seminar erhalten Sie detaillierte Einblicke zu aktuellen Trends der nutzerzentrierten Softwareentwicklung, wie Sie diese in Ihren Projekten etablieren und auch selbst umsetzen können. Wir geben Ihnen das Rüstzeug, um auch für spezielle Anforderungen in der Produktionstechnik oder bei knappen Ressourcen die passende Usability-Strategie entwickeln zu können.



Sie dürfen gerne Ihre eigenen Problemstellungen oder aktuelle Anwendungen zur Evaluation mitbringen.



Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus der Softwareentwicklung und Produktdesign, der Prozessindustrie und Fabrikplanung, Automotive und Medizintechnik



Themen

Grundlagen der nutzerzentrierten Softwareentwicklung hinsichtlich Usability und UX

Effektive Etablierung und Planung von Usability-Aktivitäten

Anpassung des Softwaredesigns auf menschliche Verhaltensmuster

Überblick und Trends der Heuristiken und Standards für nutzerzentrierte Software

Methoden zur Determination von Nutzerbedürfnissen

Qualitative und quantitative Evaluationsmethoden in der Produktionstechnik



Qualifikationsziele

Sie erhalten Wissen zu aktuellen Trends und Tendenzen in der nutzerzentrierten Softwareentwicklung aus erster Hand. Sie bekommen das Rüstzeug, um Entscheidungen zur Methodenauswahl zu treffen, iterativ hochwertige Prototypen zu entwickeln, sowie passende Nutzertests vorzubereiten, durchzuführen und Optimierungsmaßnahmen abzuleiten.





Die Teilnehmer können



nutzerzentrierte Softwareentwicklung im Unternehmen etablieren

sicher mit den mit den Anforderungen des menschlichen Nutzerverhaltens sowie daran abgeleiteten Forderungen bei der Implementierung der Mensch-Computer-Interaktionen umgehen

nutzerzentrierte Softwareentwicklungen planen und passende Methoden auswählen

eigenständig User Needs Assessments durchführen

iterativ Prototypen entwickeln

Nutzertests vorbereiten, durchführen, Ergebnisse auswerten und Optimierungsmaßnahmen entwickeln



Veranstalter

Veranstalter ist die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstr. 12, 70569 Stuttgart übermittelt.