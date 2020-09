Herausforderungen der Produktion der Zukunft

In diesem Seminar erhalten Sie einen Einblick vor welchen Marktanforderungen und Herausforderungen Produktionssysteme in Zukunft stehen werden. Um den Anforderungen gerecht zu werden und die Wettbewerbsfähigkeit sicherzustellen, werden bestimmte Kompetenzen wie effiziente Herstellung von personalisierten Produkten in Stückzahl 1 notwendig. Experten des Fraunhofer IPA geben Ihnen einen Überblick über innovative Technologien wie zum Beispiel additive Fertigung, Cobots, digitale Plattformen oder Künstliche Intelligenz und deren Stärken und Schwächen und zeigen Ihnen, wie sie zum Aufbau der notwendigen Kompetenzen beitragen. Mit Hilfe ausgewählter Methoden bereiten die Referenten Sie auf die Auswahl der richtigen Technologien vor und geben Ihnen das Rüstzeug zur Erstellung einer Technologie-Roadmap mit, die Sie langfristig zum Erfolg führt.

Themen

Zukünftige Marktanforderungen und Herausforderungen ausgewählter Produktionssysteme

Kompetenzen zur erfolgreichen Bewältigung der Herausforderungen

Innovative Technologien, die zum Aufbau der Kompetenzen beitragen und deren Reifegrad

Methoden zur Entwicklung einer Technologie-Roadmap



Zielgruppe

Führungskräfte aus der produzierenden Industrie, insbesondere aus dem Maschinen- und Anlagenbau, dem Fahrzeugbau und der Elektroindustrie

Qualifikationsziele

Nach dem Seminar sind die Teilnehmer in der Lage:



zukünftige Herausforderungen für Ihre Produktion abzuschätzen

relevante Kompetenzen für Ihr Produktionssystem zu definieren

innovative Technologien hinsichtlich Einsatzbarkeit und Nutzen in Ihrem Unternehmen zu bewerten

eine Technologie-Roadmap zum Aufbau relevanter Kompetenzen für Ihre Produktion zu erstellen

ihre Produktion strategisch an den Marktanforderungen auszurichten

Veranstalter

Veranstalter ist die SPA Stuttgarter Produktionsakademie gGmbH, Nobelstraße 12, 70569 Stuttgart. Zur Durchführung der Veranstaltung werden Ihre Daten an die SPA Stuttgarter Produktionsakademie übermittelt.