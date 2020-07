Schlanke Produktionslogistik

Mit der Wertstrommethode steht ein mächtiges Werkzeug zur Gestaltung von Produktionssystemen zur Verfügung, dass sich über Jahrzehnte in der Praxis bewährt gemacht hat. In diesem Seminar werden die Implikationen aus der Wertstrommethode für die Intralogistik aufbereitet und eine Methode zur Gestaltung von Logistiksystemen in produzierenden Unternehmen vorgestellt.

In der Lean Production wird die Logistik häufig als notwendige Verschwendung betrachtet und steht daher im Spannungsfeld zwischen produktionsgerechter Materialversorgung und minimalen Logistikaufwänden.

Das wertstrombasierte Analyse- und Gestaltungsvorgehen ermöglicht die systematische Entwicklung einer zugeschnittenen Logistik für die eigene Produktion.

Die Gestaltungsrichtlinien führen dabei Schritt für Schritt zu einem idealen Logistiksystem. Anhand von Praxisbeispielen und einem begleitenden Planspiel zeigen wir Ihnen die praktische Umsetzung. Tipps und Tricks zur Digitalisierung und der Umsetzung auf dem Shop-Floor runden das Seminar ab.

Themen

Produktionslogistik, Wertstromdesign, Schlanke Produktion und Logistik für optimale Fabrikabläufe

Zielgruppe

Verantwortliche in den Bereichen Logistik, Produktion, Industrial Engineering mit Bezug zur Teilebereitstellung und internen Logistik. Idealerweise verfügen Sie über Grundkenntnisse im Wertstromdesign.

Qualifikationsziele

Teilnehmer können die Produktionslogistik in ihrem Betrieb aufnehmen und anhand der Richtlinien einen Soll Zustand erstellen.