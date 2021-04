Mit 5G werden erstmals die Bedürfnisse industrieller Anwendungen in einem Mobilfunkstandard berücksichtigt: 5G ermöglicht die bedarfsgerechte Vernetzung mit hoher Bandbreite, niedriger Latenz und hoher Verbindungsanzahl. Damit eröffnet 5G neue Potenziale für Wirtschaft und Industrie: von der Integration und Vernetzung unterschiedlicher Systeme in der Produktion bis hin zum Einsatz in Logistik und Medizin.

Das Transferzentrum 5G4KMU unterstützt Sie dabei, diese und viele weitere Potenziale für Ihr Unternehmen zu nutzen.

Die zweiteilige Online-Seminarreihe „5G – der neue Mobilfunkstandard als Chance für den Mittelstand“ beleuchtet die technischen Neuerungen des 5G-Standards und gibt einen Einblick in neue Geschäftsmodelle und Anwendungsfälle.



Technische Grundlagen zur praktischen Implementierung von 5G

29.03.2021 / 21.04.2021

Grundlagen der Mobilfunktechnik

Verbesserungen und Erweiterung der Leistungen durch 5G

Einsatz von 5G in einem Campusnetz

5G als Enabler – eine Einordnung

30.03.2021 / 20.04.2021

Einordnung von 5G in den Kontext Industrie 4.0

Potenziale für innovative Produkte, Geschäftsmodelle und Anwendungen durch 5G

Qualifikationsziele